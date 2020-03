El govern espanyol canvia 11 dels 17 hotels catalans autoritzats a obrir

L'hotel Europa de Girona és un dels que pot obrir per atendre els treballadors dels serveis essencials

El govern espanyol ha canviat 11 dels 17 hotels catalans que durant l'estat d'alarma estan autoritzats a obrir les seves portes per atendre els treballadors dels serveis essencials -com per exemple transportistes de mercaderies, sanitaris o policies- tot i que romandran tancats al públic.

Així ho ha publicat en una ordre el Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana en el BOE. Alguns dels establiments desconeixien haver estat inclosos en la disposició original del BOE el passat 25 de març i d'altres ja acullen normalment treballadors d'organismes públics estatals com Renfe i Adif. En el nou llistat, s'hi afegeix un hotel a Tarragona i dos a les comarques gironins a més d'un altre a Puigcerdà, entre d'altres.

Els hotels que es mantenen a la llista dels 17 establiments que poden obrir són l'Atenea i NH Sants de Barcelona, l'Hotel Flora Parc de Castelldefels, el Salles Hotel Ciutat del Prat de Llobregat, El Travé de Figueres i l'Hotel Nacional de La Jonquera i s'hi incorporen el Ronda Lesseps, SB Zero, Generator, Continental Palacete i Hotel Torres de la capital catalana; l'Hotel Europa de Girona i l'Hotel Palau Girona de Sant Julià de Ramis; els apartaments Los Peces de Salou; l'hotel Terminus de Puigcerdà i els hotels SB Ciutat de Tarragona i SB Corona de Tortosa.

Per la seva banda, les comarques de Lleida segueixen sense tenir cap establiment disponible per al col·lectiu de treballadors essencials.

Els transportistes de mercaderies podran fer ús dels serveis de restauració o lavabo dels hotels, encara que no s'hi allotgin, segons l'ordre ministerial, que seguirà vigent fins a la finalització de l'estat d'alarma o fins que "hi hagi circumstàncies" en justifiquin una de nova. L'ordre també emplaça els establiments a prendre les mesures necessàries per evitar més contagis del coronavirus.