El govern espanyol prohibeix la pesca de corall vermell durant dos anys per protegir l'espècie en risc d'extinció

El Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació ha prohibit la pesca de corall vermell durant dos anys amb l'objectiu de protegir l'espècie en perill d'extinció i estudiar la seva situació.

Segons una ordre ministerial publicada al Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) aquest dimarts, no es concediran llicències entre el 10 d'abril del 2020 i el 10 d'abril del 2022 per a la pesca d'aquest tipus de corall.

El govern espanyol argumenta que "és necessari conèixer l'estat de les poblacions de corall vermell en les zones explotades abans de concedir noves autoritzacions".

La decisió s'ha pres també per poder comptar amb l'assessorament científic per adoptar mesures que garanteixin la "sostenibilitat a llarg termini de l'activitat".

Basant-se en els resultats i la valoració de l'estudi, es decidirà si és convenient o no convocar llicències durant el proper bienni o bé si es prorroga la prohibició temporal.

El govern recorda que el corall vermell és un recurs pesquer "clau" en l'ecosistema marí, amb unes característiques que el fan "especialment vulnerable", amb un creixement extremadament lent i limitada capacitat de dispersió de les seves colònies.

Explotat des de temps remots a tota l'àrea mediterrània, s'ha constatat un "fort descens" de les seves captures en les últimes dècades amb les poblacions d'aigües poc profundes "greument esgotades".

La Moncloa recorda que a més de la pesca regularitzada aquesta espècie també està amenaçada per la pesca furtiva, l'escalfament de les aigües i l'acidificació dels oceans. Per tot això, està catalogada com una espècie en perill d'extinció per la Unió Internacional per a la Conservació de la Naturalesa.

La Comissió General de Pesca del Mediterrani, organisme internacional d'ordenació pesquera a la conca, ja va constatar en la seva última reunió el juny de 2019 que hi havia "clars indicis de sobreexplotació del recurs amb alguns senyals de deteriorament".