Només el 35% de la flota de transport de mercaderies opera amb normalitat

El sector del transport, malgrat que continua treballant –sobretot per distribuir productes alimentaris, sanitaris i farmacèutics–, també s'ha vist colpejat per la frenada econòmica derivada de l'estat d'alarma. Segons el director de l'Associació d'Empresaris del Transport de Girona (Asetrans), Jordi Esparraguera, durant la primera setmana de confinament només la meitat de la flota de mercaderies estava realitzant el 100% del treball habitual. Al llarg de la segona setmana, aquest percentatge es va reduir fins a un 35% i alerta que les xifres poden seguir baixant a partir d'ara amb el nou decret que restringeix encara més l'activitat econòmica. De fet, assenyala que un 25% de la flota de mercaderies de les comarques gironines està portant a terme menys d'un 25% de la seva activitat habitual.

Segons explica Esparreguera, el sector del transport també està patint un fort sotrac econòmic. El discrecional de passatgers està pràcticament aturat i, excepte en alguns casos en què s'ha anunciat que es cobrirà el cost del transport escolar, assenyala que no tenen opció d'accedir a ajuts. Pel que fa als serveis regulars, explica que són els mateixos transportistes els que hi estan «afegint diners», ja que continuen treballant malgrat que el passatge és mínim i el percentatge que els subvenciona l'Administració no arriba a cobrir les despeses.

El sector que més ha pogut mantenir la seva activitat és el de les mercaderies, tot i que també ha experimentat un descens progressiu. Segons Esparraguera, la majoria dels transports (un 70%) que realitzen són de material sanitari, material farmacèutic i aliments, però tot i això la seva activitat s'ha anat alentint. Durant la primera setmana del confinament, en què no s'havia aturat encara tota l'activitat econòmica no essencial, hi havia, segons les dades d'Asetrans, la meitat de la flota treballant amb normalitat. Aquesta xifra es va reduir fins al 35% al llarg de la setmana passada i Esparraguera creu que s'accentuarà encara més amb l'enduriment de les mesures de confinament.

A partir d'ara, el director d'Asetrans diu que continuaran prioritzant el transport santiari, però adverteix que, si el sector no rep ajuts, la situació es complicarà. Segons recorda Esparraguera, els transportistes tenen una estructura de despeses fixes molt elevada –el personal o l'amortització dels vehicles–, mentre que el cost variable, com el carburant –que ha baixat de preu arran de la crisi– suposa només un 25% del pressupost de despesa.



Sense poder recuperar hores

D'altra banda, també adverteix que a les empreses que no hagin fet un ERTO els serà molt difícil aplicar la proposta de permisos retribuïts impulsada pel Govern de Pedro Sánchez. «La recuperació d'hores no és fàcil i en molts casos serà directament inviable», assenyala. Segons recorda, els conductors professionals tenen limitat per llei el nombre d'hores seguides que poden estar al volant, de manera que no els serà possible ampliar l'horari un cop aixecat l'estat d'alarma. Per tant, considera que acabaran essent els empresaris els que assumeixin el cost de la mesura.