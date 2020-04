94.417 infectats o 7 milions?

Tots els governs fan comptes –França no contempla els morts fora dels hospitals; Espanya descompta les víctimes en residències o domicilis que no s'han sotmès al test, per exemple– però ningú sembla encertar. Fins i tot –és el cas del Departament de Salut de la Generalitat– a mig fer es canvia el sistema de càlcul i, per art d'una matemàtica formulada ad hoc, els infectats baixen d'un dia per l'altre. L'estadística muta al mateix ritme que ho fa el SARS-Cov-2, el virus que provoca la malaltia COVID-19 que, segons el Ministeri de Salut, fins ahir havia infectat 94.417 persones a Espanya; i ahir també es coneixia el càlcul del nombre de contagis en 11 països europeus elaborat per un equip de setanta investigadors de l'Imperial College de Londres i que –atenció– sosté que, a data de 28 de març de 2020, el nombre real d'infectats a Espanya rondava els set milions de persones, aproximadament el 15% de la població.

L'estudi, publicat a The Lancet Infectious Diseases, aflora una estadística demolidora que concedeix a Espanya el lideratge en contagis, molt per sobre d'Itàlia, on la proporció de població emmalaltida seria del 9,8% (5,9 milions de ciutadans, en xifres absolutes). A Alemanya només el 0,7% de la població, unes 600.000 persones, s'hauria encomanat de la malatia; a Àustria, l'1,1%, a França, el 3% i, a Noruega, només el 0,41%.

Fins aquí la creu del primer document elaborat per l'Imperial College sobre la propagació del SARS-CoV-2 pel Vell Continent; la cara, que les mesures adoptades pels governs –confinaments generals de la població d'intensitat diversa– haurien salvat unes 59.000 vides, 16.000 de les quals a Espanya.



«Falta de temps»

«Per falta de temps, i fins on jo sé, l'article [de l'Imperial College] no ha passat la revisió habitual en treballs científics», matisa el matemàtic Antonio J. Durán al blog de l'Institut de Matemàtiques de la Universitat de Sevilla. En qualsevol cas: hi ha set milions d'infectats a Espanya? En paraules de l'epidemiòleg de la Universitat de Harvard Miguel Hernán, que forma part del comitè científic del Govern espanyol, recollides pel diari El País, l'estimació del 15% «no és delirant, però sí sorprenent», perquè «ningú sap encara la proporció de població que ha sigut infectada». Per conèixer aquesta dada, apunta, calen anàlisis de sang «a gran escala» a tot el país. Per la seva banda, Durán, el 22 de març passat, a partir de les dades de què disposava d'Itàlia, va estimar que els infectats reals a Espanya ascendien a 500.000. Entre d'altres arguments, l'investigador sosté que la taxa de mortalitat que afloren les estadístiques oficials –de més de l'11%, dilluns passat– és elevadíssima; tant, que hauria de generar «pànic». Si es tingués en compte la xifra d'infectats de veritat, la mortalitat cauria en picat. En aquesta línia, Durán recorda que, estimacions a banda, «les infeccions seguiran» i que «acabaran quan un número suficient de persones s'hagi infectat per generar immunitat de grup». El matemàtic sosté que els esdeveniments justifiquen «més que sobradament» l'enduriment del confinament anunciat pel Consell de Ministres el dissabte passat, i exigeixen «a tota la població» el compliment «escrupolós i estricte» de les indicacions de les autoritats.



L'OMS: «No n'hi ha prou»

Així les coses, des de l'Organització Mundial de la Salut (OMS) afirmaven, ahir, que existeix la possibilitat que Espanya i Itàlia –els dos països europeus més castigats per la pandèmia originària de la regió xinesa de Wuhan– s'aproximin al pic de casos; això no obstant, el director d'Emergències de l'organisme, Mike Ryan, advertia que quan «tothom parla de la corba i l'estabilització», la pregunta més pertinent és «com aconseguir anar cap avall», informa Europa Press. Per al canvi de tendència, argumenta Ryan, «no n'hi ha prou de tancar la població», sinó que «també cal centrar-se en la salut pública», és a dir: apostar decididament per fer més tests de diagnosi.

L'OMS recomana fer proves fins que només el 10% de la mostra doni positiu. Mentre el 80 o el 90% de les proves confirmin infecció per SARS-CoV-2, diu l'OMS, la situació no està controlada. Fins aleshores és cabdal localitzar «intensament» els casos, apunta la directora tècnica del Programa d'Emergències Sanitàries de l'OMS, Maria Van Kerkhove.