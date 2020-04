Disset avis d'una residència d'Olot han mort per coronavirus o amb símptomes compatibles

Disset avis de la Residència Santa Maria del Tura d'Olot han mort per coronavirus o amb símptomes compatibles amb la malaltia. Segons informa el centre, dos dels interns van morir a l'hospital d'Olot després que els hi fessin la prova i se certifiqués que s'havien infectat per la covid-19. Els altres quinze han mort a la residència; a aquests, però, no se'ls va poder fer la prova. Actualment, a la residència hi ha quatre avis que tenen coronavirus, un dels quals va ingressar a l'hospital i, a priori, hauria superat la malaltia (perquè ja ha rebut l'alta i evoluciona bé). Per reduir contagis, la residència ha incorporat deu treballadors a les àrees assistencial i de neteja i busca més personal per cobrir possibles baixes.

Segons informa la Residència Sant Maria del Tura, actualment hi ha quatre interns del centre que tenen coronavirus. Un d'ells és un dels residents que va haver d'ingressar a l'hospital d'Olot i que ha rebut l'alta, tot i que encara té presència del virus a l'organisme. "Es troba bé", indica un comunicat del centre.

D'ençà que va començar la pandèmia, disset avis del geriàtric han mort. D'aquestes defuncions, dues van tenir lloc a l'hospital d'Olot (i en aquest cas, se sap que s'havien infectat per coronavirus). Les altres quinze han tingut lloc a la residència; en tots els casos, tot i que no se'ls va fer la prova, els avis presentaven simptomatologia compatible amb la covid-19.

Per frenar els contagis, indiquen des del centre, "els professionals estan treballant al màxim, amb rigor i tots els mitjans que tenen a l'abast". En els darrers dies, la Residència Santa Maria del Tura ha incorporat deu treballadors, que han reforçat les àrees assistencials i de neteja, i es busca més personal en previsió de possibles baixes entre la plantilla. D'altra banda, aquesta setmana ja han començat a reincorporar-se alguns professionals que fins ara es trobaven en aïllament domiciliari.

Atenent a les recomanacions que se'ls fan arribar des del CAP d'Olot, que és qui tutela la residència, des de fa uns dies a Santa Maria del Tura tenen cura de tots els residents com si fossin possibles casos de contagi. A més, la setmana passada el centre va rebre equips de protecció individual –com guants i mascaretes- que se'ls van fer arribar des de la Clínica Salus Infirmorum (que l'Institut de Religioses de Sant Josep de Girona té a Banyoles).



Neteja i desinfecció diàries

"Afortunadament, disposem de material de protecció suficient perquè els professionals treballin de forma segura, i les instal·lacions es netegen i desinfecten cada dia seguint rigorosament els protocols i recomanacions enviats per les autoritats sanitàries", recull el comunicat de la residència.

Per últim, el centre agraeix "el suport i ajuda" que han rebut "en tot moment" des del CAP d'Olot i des de l'Ajuntament, i també les "mostres de solidaritat i agraïment" que els envien les famílies dels residents.

