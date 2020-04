Estudiants i graduats de Medicina se sumen a la lluita contra la pandèmia

Els estudiants de Medicina i acabats de graduar no han dubtat a arremangar-se (i ho han fet a la mínima oportunitat) per poder contribuir –ja sigui com a voluntaris o com a professionals contractats–, en la lluita contra el coronavirus SARS-CoV-2, que ha fet bascular el sistema a escala mundial.

«En el meu pis som quatre recentment graduats i tan bon punt va sortir la llista ens hi vam apuntar tots al moment», va explicar ahir a aquest diari Kevin Zoilo, que fa set anys va venir d'Ourense, Galícia, per estudiar Medicina a la Universitat de Girona. «Ens sentim amb l'obligació i la vocació de fer-ho. Si no, estàs a casa que t'enfiles per les parets, sabent que tens coneixements i que no pots ajudar», va admetre. De fet, només a la província de Girona, ja són almenys 320 joves, segons el Col·legi Oficial de Metges de Girona (COMG), que a hores d'ara ja s'hi han implicat amb tasques diverses, segons si ja compten amb la titulació o no. Concretament, 284 són estudiants voluntaris, molts d'últim curs, que, de moment, assumeixen tasques que no són d'atenció directa, com ara la coordinació de campanyes de donació de sang, el muntatge de pantalles impreses en 3D per a la protecció dels sanitaris i el repartiment de màscares i guants a l'entrada dels hospitals, entre d'altres. Si faltés personal, també es contempla incorporar-los com a últim recurs. «Jo crec que, quan falten tres mesos per graduar-se, si no estan preparats ara no sé quan ho estaran», va afirmar el degà de Medicina de la UdG, Joan San Molina. «La veritat és que per un tipus de funcions com aquestes, que són genèriques i pròpies de les seves competències, en les quals s'han educat i treballat i els hem acompanyat, jo crec que estan perfectament preparats», va concloure.



Col·legiació «express» per exercir

Pel que fa als altres 34 joves, aquests ja tenen el títol de Medicina a la butxaca i compten amb una «col·legiació express» que els ha tramitat el col·legi per tal que puguin exercir durant aquests mesos.

Un d'ells és Kevin Zoilo, que es va graduar el juny passat i, el 25 de gener, va fer l'examen MIR (Metge Intern Resident) per aconseguir entrar en l'especialitat de ginecologia. La pandèmia l'ha enganxat, com a la resta de companys de promoció, enmig del procés –ara interromput– d'adjudicació de la plaça per fer la residència, que són uns quatre o cinc anys segons l'especialitat. Els qui, com ell, ja tenen el títol de Medicina, el Ministeri de Sanitat va obrir-los la porta a contractar-los i incorporar-se de forma immediata en un centre sanitari. Ara, des de divendres, treballa al Centre d'Atenció Primària (CAP) de Taialà, a Girona, per donar suport a l'atenció telefònica, tant pel triatge inicial –on es decideix si els símptomes requereixen visita presencial o no– com pel seguiment dels casos positius que es recuperen des de casa.



«Ens ajuden molt, moltíssim»

Tampoc va dubtar a apuntar-s'hi de seguida Núria Prat, que com Zoilo també està pendent d'entrar a ginecologia i ara treballa al CAP Santa Clara, al centre de Girona, per fer triatge a la porta i, així, «un metge i un infermer es deslliuren d'aquesta feina i poden fer les altres tasques», va explicar a Diari de Girona. «Això també va una mica amb previsió a llarg termini de si les coses es compliquen i altres metges o residents han d'anar als hospitals perquè estan saturats, que el CAP quedi cobert igualment», va apuntar Prat.

Aquesta entrada abrupta al món professional és excepcional, ja que, si no fos per la crisi del coronavirus, aquests recentment graduats no haurien entrat a un centre sanitari fins al maig –en començar l'especialització–, i haurien anat assumint responsabilitats de mica en mica durant els quatre o cinc anys de residència. «Quan entres a treballar d'R1 [metge resident de primer any] tothom té molt clar les teves funcions i estàs sempre supervisat. I les responsabilitats les agafes molt gradualment», va explicar Prat, que també va admetre sentir «bastanta inseguretat» quan va començar la setmana passada. «Al final, però, els metges amb qui treballem ja entenen el que és estar en la nostra situació i ens ajuden molt, moltíssim», va destacar.

El mateix missatge de tranquil·litat va llançar Aina Torres, nascuda a Mallorca i graduada en Medicina a la UdG, que després que li proposessin anar a reforçar l'hospital d'Igualada –logísticament inviable sense vehicle propi ni lloc on quedar-se a dormir–, li van demanar que anés al CAP de Can Gibert del Pla per encarregar-se del triatge a la porta, segons si es tracta de pacients amb símptomes respiratoris o no.

«Potser hi ha gent que ja ha acabat el MIR i encara no s'ha ofert voluntària perquè li fa una mica de por que li donin més responsabilitats de les que pot assumir», va plantejar. «Però tenen molt clares les nostres capacitats, que la gent no tingui por», va aclarir Torres, que dubta entre triar medicina de família o geriatria, dues especialitats amb què ara es troba cada dia.



Estudiants de sisè, de voluntaris

Els estudiants de l'últim curs de Medicina lideren les tasques de suport al mateix temps que segueixen cursant la carrera per internet, així com la preparació del MIR del 2021. En són exemples Sandra Wentzinger, de la Jonquera, i Alejandro Planas, de Palamós, que donen màscares i guants als professionals a l'entrada del Trueta perquè ja entrin protegits. «Són tasques curtes perquè no estiguem gaire estona en risc», va apuntar Wentzinger.