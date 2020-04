Girona, Salt i Olot concentren el 43% dels positius

Saber els afectats pel COVID-19 a la província de Girona, detectats a través d'un mapa per municipis o per tests i amb dades actualitzades diàriament: des d'ahir, això ja és possible gràcies a l'Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS), integrada al Departament de Salut, que després de donar les primeres dades el cap de setmana per regions sanitàries (la divisió no quadra amb exactitud amb la divisió provincial), ja permet consultar-ho per municipis.

Així, tenint en compte que el barem que Salut utilitza per actualitzar diàriament les dades d'afectats pel COVID-19 és el de regions sanitàries, en aquesta anàlisi sí que es tindrà en compte la població de la Baixa Cerdanya que s'integra a Girona i es restarà la població del Maresme, que són els únics canvis que separen aquesta classificació sanitària de la provincial.

El mapa permet consultar el total de testos fets, que a dades actualitzades d'ahir, a les nou del matí, eleven el total a 2.154, dels quals 913 van sortir positius a les comarques gironines. Els municipis on més testos s'han realitzat i on més positius s'han xifrat són Girona, Salt i Olot; tenen 247, 61 i 82 casos respectivament. Aquests tres municipis concentren el 43% dels positius detectats a les comarques gironines.

El mapa, que situa els casos segons la residència de l'afectat i no on aquest ha estat diagnosticat -en la majoria dels casos als hospitals-, mostra una taxa d'infecció més elevada a l'interior (Gironès, Garrotxa i la Selva) i en canvi situa menys pressió a la costa, amb l'excepció de Lloret de Mar, Blanes i Palamós. Els dos primers casos, coincidint amb taxes de població més elevades (38.373 i 39.028 habitants cadascú), concentren 38 i 35 casos, respectivament. Palamós també en té 35 amb una xifra d'habitants molt per sota (17.910). Palafrugell i Sant Feliu de Guíxols són la resta de municipis costencs amb almenys 10 positius (22 i 10, respectivament).

Cal tenir en compte la dimensió dels municipis per poder entendre els focus i, en aquest sentit, les localitats amb les taxes més elevades de positius per cada 100.000 habitants són Girona, Sarrià de Ter, la Vall d'En Bas, Olot i Sant Joan les Fonts. Amb tot, correlació no sempre implica causalitat, i menys en una epidèmia.

D'altra banda, hi ha municipis on encara no s'ha detectat cap positiu, concretament 37, i totes les comarques en tenen almenys tres. A l'Alt Empordà, que registra 33 positius i d'aquests 10 són a Figueres, n'hi ha una quinzena que no estan afectats, entre els quals hi ha Bàscara, la Jonquera i Peralada. A la segona comarca costanera només quatre municipis no n'han confirmat: Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura; la Pera, Pals i Ullà. Altres municipis de les comarques gironines sense afectats són Riudellots de la Selva, Madremanya i Isòvol. El Ripollès és la comarca menys afectada, i el Gironès, la que més.

El cas de la Garrotxa

El cas de la Garrotxa és destacat, ja que concentra gran part dels confirmats, 82 d'un total de 112, a Olot. També segueix aquesta tendència el Gironès, que dels seus 422 positius, 247 són de Girona i 61, de Salt. La resta de municipis més afectats de la comarca són Sarrià (18 casos), Cassà de la Selva (17 casos) i Llagostera (14 casos).

En el cas de la ciutat de Girona, les dades es poden conèixer amb més detall, ja que compta amb quatre àrees bàsiques de Salut (ABS) que divideixen la ciutat en quatre eixos, on s'inclouen diversos barris: Santa Clara, Montilivi, Can Gibert del Pla i Taialà. En aquest mapa es pot veure com la zona que concentra més positius és Montilivi (també integra el veïnat de Palau, Vila-roja, Font de la Pólvora, Vista Alegre i l'Eixample), que suma 78 positius. El segueix l'ABS de Can Gibert del Pla, que inclou Santa Eugènia, amb 60 confirmats. En tercer lloc trobem Santa Clara, on entren la Devesa, Montjuïc i el Barri Vell, amb 48 positius. La zona amb menys positius, 33, és Taialà, que integren Fontajau i diversos municipis del Gironès i la Garrotxa, com ara Canet d'Adri i Sant Esteve de Llémena).

En aquest cas, les xifres coincideixen amb el volum d'habitants que s'hi concentra. Així, a Montilivi la població de referència que indica l'Institut Català de la Salut (ICS) és d'unes 35.000 persones. A Can Gibert del Pla baixa a unes 31.000, xifra que a Santa Clara se situa al voltant de les 24.000 i que a Taialà voreja les 14.000.