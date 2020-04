Mossos i policies locals denuncien 252 persones a Girona per trencar el confinament en les últimes 24 hores

Les policies locals i els Mossos d'Esquadra han denunciat 252 persones a la província de Girona en les últimes 24 hores per haver trencat el confinament establert arran de la crisi del coronavirus.

A banda, els Mossos han fet tancar dos establiments que estaven oberts malgrat tenir-ho prohibit arran del reial decret.

En total, també s'han identificat 1.195 persones en els controls que realitzen ambdós cossos policials (Mossos: 129 identificacions i policies locals, 1.066).

Pel que fa als vehicles controlats, s'ha fet amb 150 (35 per part dels Mossos i 1.066 per policies locals)

Les actes aixecades, 252 han estat per saltar-se el confinament. Ambdós cossos han denunciat el mateix nombre de persones (126 cadascun).

Ahir es van detenir dues persones, en aquest cas per part de la Guàrdia Urbana de Figueres. Arrestos per reincidència. També una persona a Blanes, en cerca i captura.



Balanços de les dues primers setmanes

Avui també hi ha diversos cossos policials que han fet balanç de les dues primeres setmanes d'estat d'alarma, és el cas de Blanes.

A la població selvatana, la Policia Local de Blanes ha identificat prop de 1.500 vehicles -sense comptar els del primer cap de setmana del 14 i 15 de març, així com aquests dos darrers dies de l'anterior mes-. D'altra banda, s'han aixecat un total de 305 actes-denúncia, amb sancions que poden anar des dels 100 € fins als 30.000 €.

Tot i que la major part han estat primeres denúncies, la Policia Local també s'ha trobat amb diverses persones reincidents, per a les quals la quantia de les sancions ja és més elevada. En altres casos la persona denunciada, sigui perquè anava a peu o en cotxe sense tenir cap causa justificada, també ha rebut una altra penalització afegida de la Policia Local per alguna falta o delicte.

Recerca i captura

Aquest va succeir ahir dimarts, quan la Policia Local de Blanes va aturar al centre de la vila una persona que circulava amb el seu vehicle sense causa justificada. Quan els agents el van identificar, es va poder comprovar a la base de dades que constava una ordre de recerca i captura per part del Cos Nacional de Policia de Madrid, per la qual cosa es va procedir a la seva detenció.

En altres casos, juntament amb la sanció per circular per la via pública sense trobar-se en cap dels supòsits permesos, també s'han denunciat persones perquè circulaven amb el carnet de conduir retirat, o bé per faltar al respecte als agents de l'autoritat quan l'estaven identificant. Ahir, els agents van identificar 30 persones i 26 vehicles, i es van aixecar un total de 25 actes-denúncia.

A Blanes, l'ajuntament informa que aquest proper cap de setmana, i especialment el següent, els controls seran encara més rigorosos que fins ara, ja que es vol prevenir la possible arribada de més vehicles que comencen les vacances de Setmana Santa. Els efectius policials també preveuen que aquest possible increment de persones que vulguin desplaçar-se per aquestes vacances, sigui encara més intens de cara a la setmana vinent, quan els festius a Catalunya s'enceten el divendres 10 d'abril.



98 denúncies a Banyoles



A Banyoles, l'alcalde Miquel Noguer també ha fet balanç avui i segons recull l'ACN en una compareixença ha explicat que s'han aixecat 98 actes per no complir amb el confinament i ha detallat que una part ja eren "coneguts" pels cossos policials d'abans del coronavirus. També hi ha hagut un detingut i un establiment sancionat per no tancar el primer cap de setmana. Fins ahir s'han identificat 1.275 persones.



226 actes a Platja d'Aro

A Platja d'Aro, fins ahir la Policia Local de Castell - Platja d'Aro havia realitzat el control de 3.172 vehicles i 3.451 identificacions, en 358 controls. En total ha aixecat 226 denúncies des de l'inici d'estat d'alarma i s'han fet dues detencions. En aquest cas de dues persones molt reincidents i també, delinqüents comuns.



384 multes a Salt

A Salt, la policia local ja ha interposat 384 denúncies a ciutadans que han incomplert les restriccions de mobilitat. Diàriament estableixen controls policials a diversos punts del municipi.



Reincidents a Figueres

Mentre que a Figueres, la Guàrdia Urbana ahir va detenir dues persones. Des de l'inici del confinament, han sancionat a 509 persones i ha detingut a sis persones.

