Peixateries gironines al límit pel tancament de llotges per la COVID-19

El tancament de llotges i la reducció del nombre de barques que surten a pescar al llarg del litoral català impacta de ple en les peixateries gironines. Segons han explicat diversos peixaters a l'ACN, costa molt trobar peix i marisc de proximitat i, a l'escassetat del producte, s'hi suma que els preus s'han disparat. "Jo no havia vist mai preus tan alts, estem parlant de pràcticament el doble", ha explicat Rafa Bodoque, de Peixos Carme al Mercat del Lleó de Girona. La declaració de l'estat d'alarma pel coronavirus també ha afectat els majoristes del sector. El 90% dels clients de Peixos Puignau són restaurants i bars que ara estan tancats. Per això, han presentat un ERTO i busquen noves fórmules de negoci, com ara safates a domicili.

El tancament de llotges arreu de Catalunya ha estat un cop dur per a les peixateries gironines. Al Mercat del Lleó, els clients busquen majoritàriament peix i marisc de proximitat, especialment de la Costa Brava. La crisi del coronavirus té pràcticament aturada la flota catalana. Hi ha confraries com les de Barcelona, Tarragona o Blanes que han optat per tancar, mentre que les llotges que continuen l'activitat han reduït el nombre de barques que surten a pescar.

Peixateres de Girona atenent un client - ACN

"Ho notem molt perquè no surten tantes barques, hi ha molts ports tancats i això fa que el poc peix que arriba sigui molt mes car", detalla Bodoque, que subratlla que alguns preus s'han doblat. A tall d'exemple, exposa que abans el llucet petit es podia vendre a 16 euros el quilo i actualment el preu se situa entre 26 i 28 euros. El mateix passa amb les lluces, que han passat de costar uns 8 euros a 15. "No havia vist mai el peix tan car, ni per Nadal", afegeix.

L'única opció que tenen els peixaters és vendre peix que arriba d'altres llocs, però no és el que demanden més els clients. "El preu tira enrere, aquí al mercat ha baixat molt la feina en general, però és que també hi a molta gent que no es pot permetre gastar-se tants dins en peix", lamenta.

Per intentar pal·liar el cop que suposa la davallada de vendes pel descens de clients que van al mercat i per l'increment de preus, Peixos Carme s'ha organitzat per dur comandes a domicili. "Abans ja ho fèiem però era per a pocs clients, ara ha augmentat molt", explica Rafa Bodoque. Això sí, a l'hora de fer els repartiments extremen les mesures de seguretat i, també, preveuen facilitar el pagament amb targeta perquè molts clients ho prefereixen així.

Uns metres més enllà hi ha la peixateria coneguda popularment com la parada de les bessones, per les germanes que la regenten. Una de les responsables, Juani Rodríguez, ha explicat a l'ACN que el peix de proximitat que venen ara prové majoritàriament de les llotges de l'Alt Empordà de Roses, el Port de la Selva i Llançà. També han detectat, però, que arriba menys producte que abans.

Segons Rodríguez, hi ha menys clientela però els que van a comprar acostumen a agafar més quantitat: "Hi ha gent que ve a comprar també per als avis per evitar que surtin al carrer". La peixatera espera, però, que algunes barques continuïn sortint a pescar per poder servir producte fresc de proximitat als compradors. "Si van sortint, encara tindrem peix, encara que sigui més car", ha apuntat.

Tant Juani Rodríguez com Rafa Bodoque exposen que, per als seus negocis i per al conjunt de la ciutadania, és important continuar comptant amb peix de la costa catalana. "Si ja no sortissin a pescar ni les més petites ens afectaria molt, hauríem de vendre peix de fora o del nord, però no és el peix que agrada a la gent que ve al mercat", diu Rodríguez. En la mateixa línia, Bodoque destaca que la peixateria és un negoci familiar i que necessiten que els hi arribi producte per mantenir l'activitat oberta. "Vivim d'això, si tanquem no podríem pagar ni el lloguer ni res", ha dit.



Peixateria de barri

Uns carrers allunyada del Mercat del Lleó hi ha la peixateria Fruits del Mar, una botiga de barri que també ha notat, i molt, els problemes per trobar peix de la Costa Brava. Antònia Rodríguez remarca que ven pràcticament en exclusiva producte de proximitat: "Primer de tot perquè hi crec, però també perquè és el que em demanen els clients".

"Entenc que als pescadors també els hi han de sortir els números per continuar pescant però ara ens trobem que el poc peix que arriba és a preus molt excessius", afirma. Antònia Rodríguez, que ha reduït la jornada i només obre als matins, també concreta que en alguns tipus de peix el preu s'ha doblat. Això se suma a una davallada en el nombre de clients: "No tenim les vendes que la gent es pensa".

La peixatera admet que li costa "molt" trobar el tipus de peix i marisc que li demanen els clients. "Jo només tinc peix de la costa i el paguem molt car, la gent es pensa que robem però és que realment el peix de proximitat ara és molt car", subratlla.

Com a exemple, no ha trobat maire, el producte estrella dels dimarts. "No sé si és perquè era excessivament car i ja no me n'han dut o perquè directament no n'hi ha", exposa Rodríguez, que compra el peix a diferents proveïdors.

La cambra frigorífica de Peixos Puignau, amb molt poc gènere per repartir arreu de la demarcació arran de l'aturada de les embarcacions de pesca - ACN

Majoristes, també afectats

La situació també ha afectat majoristes. Peixos Puignau té dues línies de negoci: una de distribució i l'altra centrada en proveir peixateries, tant pròpies com alienes. El tancament de bars i restaurants per frenar la propagació de la covid-19 ja va suposar una primera davallada en el volum de negoci. "El 90% de la facturació depèn del món de la restauració, per tant, la davallada directa de vendes ha estat del 90%", ha explicat a l'ACN el gerent de Peixos Puignau. L'empresa té el magatzem a Aiguaviva,

Per això, remarca que s'han "vist obligats" a fer un ERTO que afecta entorn al 75% de la plantilla. En relació amb el peix fresc, Puignau exposa que el preu ha anat "fluctuant molt" durant aquestes setmanes de confinament. Durant els dies previs a l'entrada en vigor del decret d'alarma, el preu va baixar molt i ara la situació és justament la contrària, també perquè s'ha reduït molt la quantitat de peix pescat a la costa catalana.

Marc Puignau exposa que, durant els dies previs a la limitació de desplaçaments, l'empresa es va "arriscar" i va comprar producte, que estava a preus reduïts, per processar-lo i congelar-lo. Aquesta decisió ha fet que ara explorin altres fórmules de negoci, com ara fer arribar safates a domicili.

"Ens han comunicat que de 135 barques que sortien habitualment a les llotges on solem comprar, avui en dia en surten només 35", ha concretat Marc Puignau. Això és el que fa, diu, que el preu es dispari. Tot i això, Puignau sosté que l'abastiment de peix està assegurat a través de piscifactories (amb preus que es mantenen estables) i d'altres ports on en compren, com ara Galícia, el Marroc, Holanda o França.

Peixos Puignau té uns 1.000 clients, 950 dels quals vinculats del món de la restauració i una cinquantena de peixateries. Marc Puignau assenyala que en un bon mes d'abril arribaven a facturar uns 2 MEUR però ara la previsió que tenen sobre la taula és que siguin entre 200.000 i 225.000 euros. "I pel peix de proximitat estem a l'expectativa de les decisions que vagin prenent els pescadors", ha conclòs Puignau.

