«Estem preparats per a l'augment de l'ús d'internet»

Dissabte passat, quan passaven sis minuts de dos quarts de nou del vespre, es va batre a Espanya el rècord de trànsit en línia. Segons el diari El Mundo, es va arribar a una xifra de 468,39 Gb per segon, però a pesar d'aquest elevat volum d'intercanvi de dades, la xarxa (amb un dels desplegaments de fibra òptica més poderosos del món) està preparada per a l'augment de l'ús d'internet que s'ha generat des que es va decretar l'estat d'alarma i el confinament. Ha crescut el número de persones que practiquen el teletreball, s'han descobert les videotrucades, tant per motius laborals com per parlar amb amics i familiars, i sense poder sortir de casa s'ha disparat el consum d'oci en plataformes com Netflix, Movistar, YouTube o la recentment estrenada Disney+. Un estudi a escala europea de la consultora Kantar revelava dilluns que a Espanya les compres en línia havien crescut un 50% davant de les mesures decretades pel Govern per intentar pal·liar els efectes del COVID-19.

El garrotxí Joan Bramon, president de la Federació Catalana d'Empreses de Telecomunicacions (Feceminte), també avala el creixement exponencial de l'ús d'internet, i que la xarxa està preparada per assumir-lo. «El consum de dades ha crescut molt, però amb la fibra òptica no hi ha cap problema, i allà on no arriba, es va actuar en previsió per reforçar antenes i repetidors de radioenllaç», detalla. En el seu sector, un dels que té permís per no aturar l'activitat, es viuen dues realitats paral·leles. Els instal·ladors d'antenes, per exemple, només treballen «allò just i necessari» per cobrir avaries i urgències. La crisi del coronavirus els ha enganxat en ple Segon Dividend Digital, que va arrencar al novembre, un procés que comportava diversos canvis de freqüències de canals de la Televisió Digital Terrestre (TDT) per permetre el desplegament de les futures xarxes de telecomunicacions 5G. El calendari previst pel Govern ha saltat pels aires i ara qualsevol moviment està aturat, més enllà d'alguna reparació que pugui sortir en particulars o comunitats.

En canvi, en les empreses de serveis relacionats amb internet han multiplicat l'activitat. Bramon detalla que «ens hem trobat que moltes persones que a la feina estaven tot el dia connectades, a casa no volien fer-ho per desconnectar i ara, amb el teletreball, han hagut de fer-se la instal·lació». A més, segueixen havent-hi avaries i d'altres incidències, que han permés multiplicar la feina. Amb la xarxa de fibra òptica que hi ha a les grans ciutats de la província no hi ha hagut cap problema. On aquesta encara no s'havia desplegat els operadors van reforçar les antenes «i un servei de radioenllaç, propi de les zones de muntanya com el Ripollès o la Vall de Camprodon, que donava per allò més just i necesari, per treballar i navegar per webs». Que plataformes com Netflix i YouTube hagin decidit rebaixar la qualitat de la imatge per ajudar a pacificar la xarxa també hi ha ajudat. El mateix Bramon, amb dècades d'experiència al sector, ha quedat impressionat per les possibilitats que ofereix: «Moltes reunions que fins ara eren presencials a Madrid i Barcelona, i que per culpa del coronavirus ara es fan per videoconferència, les seguirem fent així quan tot passi. Hi haurà un abans i un després en tot el món de les telecomunicacions a partir d'aquesta crisi».

La revolució que ha provocat el coronavirus s'ha traduït, per exemple, en emissores de ràdio que fan la pràctica totalitat dels programes des de casa, o fins i tot els de televisió. Joan Bramon coneix molt bé el cas de Ràdio Olot, on han fet les adaptacions necessàries per tal que amb un tècnic des dels estudis, la resta del personal pugui seguir treballant sense sortir del seu domicili, fent sense problemes espais en directe.



Consum disparat

Per les dades que li arriben a Joan Bramon, el consum d'internet s'ha multiplicat «per cinc o per sis o potser per més», i no li sorprèn que l'estudi de Kantar revelat dilluns mostrés que s'ha disparat la compra en línia a l'Estat, fins a un 50% més. «Fins ara les gràfiques mostraven un consum elevat de la xarxa al matí, per les empreses, una davallada al vespre i un boom de repunt a la nit. Ara és tot líneal, sense alts i baixos, amb una demanda molt alta durant bona part del dia», subratlla el president de la federació, que engloba les empreses de telecomunicacions catalanes. També, apunta, aquestes dades en comarques com la Cerdanya fan suposar que, malgrat la prohibició dictada pel Govern, hi ha usuaris de segones residències que s'hi han desplaçat.

Telefónica, Orange, Vodafone, MásMóvil i Euskatel van advertir diumenge, en un comunicat conjunt, que les xarxes, tant fixes com mòbils, viuen una «explosió de trànsit» amb la crisi del COVID-19 i feien una crida a un ús «responsable». El trànsit de dades hauria crescut un 40%, mentre que a través del mòbil, un 25%, i s'ha multiplicat la demanda de serveis de missatgeria ràpida com WhatsApp. Un dels consells que donaven era que, a l'hora de fer trucades, s'optés pel fix i no pel mòbil.