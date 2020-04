Quatre defuncions entre ahir i avui eleven a setze els morts per COVID 19 a l'Hospital d'Olot. Dues de les morts van tenir lloc ahir a la tarda, dia 31 de març, i dues més han tingut lloc aquest matí, dia 1 d'abril. Es tracta de pacients d'edat avançada i amb patologies prèvies.

El comunicat de quatre defuncions és el més elevat en nombre de morts que ha donat l'hospital des de l'inici de la crisi. Per exemple el dia 31 de març es va produir una defunció i el 30 de març se'n van produir dues. La primera defunció va ser comunicada per l'Hospital el dia 21 de març. Cal afegir que el 25 de març. la Residència Santa Maria del Tura va comunicar una defunció per COVID-19 al seu centre, per la qual cosa a Olot hi ha un total de 17 defuncions confirmades per COVID-19. Avui, la residència ha confirmat 17 morts compatibles amb el COVID-19. O sigui, 15 de malalts que presentaven tots els símptomes i 2 de declarades.

A part de les defuncions, l'Hospital ha comunicat que 42 professionals de la Fundació Hospital d'Olot i comarcal de la Garrotxa han donat positiu, que tenen 44 pacients amb COVID-19 ingressats a l'Hospital i que hi ha hagut 3 altes a domicili. Aquestes dues s'han sumat a les 6 que l'Hospital va informar en els últims dies.