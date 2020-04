Repunta el contagi a Girona i el nombre total de casos ja frega el miler

El Departament de Salut va confirmar ahir –segons dades fins a les sis de la tarda– 180 nous casos de pacients amb coronavirus, un 172% més que dilluns, quan se'n van afegir 66 de nous. La xifra total ja frega el miler de casos amb 988 persones afectades a la Regió Sanitària de Girona. El nombre de persones en estat greu és de 106 d'un total de 569 persones ingressades. La immensa majoria dels pacients greus es troben en situació pràcticament crítica ja que estan sotmesos a ventilació mecànica invasiva. Finalment, els professionals sanitaris confirmats per coronavirus és de 460 –setze més que dilluns.

D'altra banda, es van registrar tretze noves defuncions i el nombre de víctimes mortals ja s'apropa al centenar, amb 96 morts. En darrer terme el nombre d'altes hospitalàries acumulades que s'han produït en els hospitals de la Regió és de 209. Ahir se'n van donar 38.

L'hospital d'Olot va confirmar una mort més per COVID-19, i amb aquesta el total de traspassos en aquest centre ja és d'onze. A més, n'hi ha una altra de confirmada a la residència del Tura d'Olot, per la qual cosa hi ha dotze defuncions comptabilitzades a la capital de la Garrotxa. Les dades compten 40 professionals positius, 44 pacients amb COVID-19, dues altes a domicili i que se sumen a les quatre que van donar en dies anteriors. D'altra banda, avui s'incorpora a treballar la primera persona de la Fundació que va donar positiu per COVID-19 i que, després de repetir la prova, va donar negatiu.

En el cas de l'hospital de Blanes, es va confirmar una altra defunció i el centre ja en suma deu. També es va detectar un nou cas positiu per COVID-19, que deixa en 37 el total d'hospitalitzats. D'altra banda, es va registrar una nova alta i ja en suma set. La Corporació de Salut del Maresme i la Selva va informar que a partir d'avui el CAP Lloret de Mar concentrarà tota l'atenció d'adults i el CAP Rieral, la pediàtrica

L'hospital de Campdevànol va confirmar dues defuncions més per coronavirus i el total ja s'eleva a quatre. Actualment hi ha 27 pacients ingressats amb COVID-19.

La Fundació Salut Empordà va confirmar dotze nous casos positius de coronavirus, una xifra que eleva fins a 90 les persones registrades que han donat positiu. Els professionals confirmats són 24, un més que dilluns. Es van donar sis altes i ja en sumen catorze.

L'hospital de Palamós va confirmar la cinquena mort al centre Palafrugell Gent Gran, elevant a vuit el total de víctimes del Baix Empordà comptabilitzades des de l'hospital. D'altra banda, a l'hospital de Palamós hi ha ingressats 31 pacients amb coronavirus i set més estan pendents de resultats. Per últim, hi ha 57 professionals del grup (sanitaris i treballadors d'altres branques) que s'han infectat amb coronavirus. Hi ha 41 professionals aïllats en espera de saber si tenen presència del virus. Són dotze més dels que hi havia dilluns quan eren 29 treballadors.

Per últim, tot i no pertànyer a la Regió de Girona, es va registrar la primera mort a la Cerdanya.



Sanitaris infectats

L'Institut Català de la Salut de Girona va informar que hi ha 109 treballadors que han donat positiu en COVID-19 –divuit més que divendres. D'aquests, 71 són del Trueta i 38 de l'atenció primària.

D'altra banda, l'Institut d'Assistència Sanitària (IAS) en va confirmar 121–disset més que divendres. D'aquests, 62 són de l'Hospital Santa Caterina, 35 del Centre Sociosanitari, 13 de la Xarxa de Salut Mental i 4 de l'atenció primària; 7 són d'àrees de suport a l'activitat. Dels professionals afectats que ja han fet quinze dies d'aïllament, 16 han donat negatiu en la prova PCR de control. Aquesta dada representa pujar del 7 al 16%, els professionals que s'han curat i es poden incorporar a la feina. El Servei de Prevenció de l'IAS ha fet 276 proves de control PCR.