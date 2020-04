Set persones han mort en un accident de trànsit el primer trimestre de l'any a Girona

Els accidents de trànsit s'han cobrat set morts des de principis d'any a les comarques de Girona. Sis d'aquestes en vies interurbanes, és a dir, en carreteres. La víctima restant -un motorista- va morir en via urbana, a Capmany.

Des que es va decretar l'estat d'alarma -el 16 de març- no s'ha hagut de lamentar que mort a les vies gironines. El mes de març però va començar amb dos víctimes en un sol accident mortal.

A les comarques de Girona, les xifres si se sumen els morts en vies urbanes i interurbanes dels tres primers mesos de l'any, n'hi ha hagut set. Mentre que l'any passat, en aquest mateix període, n'hi havia hagut nou, segones les dades recopilades per Diari de Girona que contemplen els morts en carreteres i vies urbanes.

S'ha de dir però que el primer trimestre de 2020 ha estat especialment negre pels anomenats col·lectius vulnerables: han mort dos motoristes i un ciclista.

Cal destacar que en un dels accidents amb un motorista finat, els Mossos de Trànsit van detenir el conductor d'un cotxe com a presumpte responsable de la mort d'un motorista en un accident a Massanes. L'acusat, el 9 de febrer, hauria realitzat un avançament antireglamentari que va provocar la sortida de la via i posterior caiguda de la víctima mortal del sinistre

En aquests tres mesos també hi ha hagut un altre sinistre viari mortal força notori. L'11 de febrer una conductora es va saltar un control i va morir en accidentar-se a Ripoll. La dona, que tenia antecedents, va caure en un canal amb el vehicle en donar un cop de volant, després de trobar-se els Mossos d'Esquadra a la carretera C-17. Malgrat els intents, els serveis d'emergència no van poder salvar-li la vida.

Finalment, l'únic accident de trànsit del mes de març -el dia 1- es va cobrar dues vides i en unes condicions molt tristes. Dos joves van morir cremats després que el cotxe amb què anaven es va precipitar per un desnivell de 30 metres a Lloret. El vehicle va incendiar-se i va quedar totalment cremat.

És destacable que el pitjor mes del trimestre ha estat el febrer, amb un total de quatre accidents amb quatre víctimes mortals. Per dies de la setmana, la major part dels sinistres (4) s'han concentrat en caps de setmana -tres en diumenge i un en dissabte-.



26 morts a Catalunya

Des de l'1 de gener fins al 31 de març d'enguany, 26 persones han mort en 21 accidents mortals a les carreteres -vies interurbanes- de Catalunya.

Respecte al 2010, any de referència per al compliment dels objectius europeus, les víctimes mortals per accidents de trànsit registrades entre gener i març han baixat un 49%, informa el Servei Català de Trànsit.

La concentració d'accidents mortals en cap de setmana o festiu és una tendència que es manté des de l'any passat.

Pel que fa als col·lectius vulnerables, durant aquest primer trimestre de l'any han mort tres motoristes, un ciclista i dos vianants a Catalunya. Quant a l'edat de les víctimes mortals, la franja d'edat que ha sumat més morts a la carretera és la de 45 a 54 anys, amb 9 víctimes.

Convé destacar que aquest mes de març, i a conseqüència del confinament decretat per frenar la propagació del coronavirus, hi ha hagut cinc víctimes mortals a la xarxa viària catalana, quan durant el març de l'any passat n'hi va haver 19. De fet, les restriccions de circulació des del passat 14 de març han fet reduir la mobilitat un 75% a l'àrea metropolitana de Barcelona.