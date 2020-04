Girona viu el pitjor dia des de l'inici de la crisi amb 192 nous infectats i 23 morts

Jornada negra ahir a les comarques gironines degut a la crisi provocada pel coronavirus. Es va assolir el pic més alt de nous contagis, amb 192 casos nous, dotze més que dimarts. D'aquesta manera, el nombre total d'afectats ja supera el miler, amb 1.180 casos. D'aquests, hi ha 97 persones ingressades en estat greu –nou menys que dimarts– del total de 567 pacients hospitalitzats. Els professionals sanitaris confirmats són 485, uns 25 més que dimarts.

D'altra banda, ahir va ser el dia amb més víctimes des de l'inici del contagi a Girona, amb 23 noves defuncions. La Regió Sanitària de Girona ja suma 119 morts.

Finalment, els hospitals ja han donat 251 altes, 41 més que dimarts.

L'hospital d'Olot va confirmar quatre morts més per COVID-19, i amb aquestes el total de traspassos en aquest centre ja és de setze. El comunicat de quatre defuncions és el més elevat en nombre de morts que ha donat l'hospital des de l'inici de la crisi. A part de les defuncions, l'hospital va comunicar que 42 professionals de la Fundació Hospital d'Olot i comarcal de la Garrotxa han donat positiu, que tenen 44 pacients amb COVID-19 ingressats a l'hospital i que hi ha hagut tres altes a domicili. Aquestes tres s'han sumat a les sis que l'hospital va informar en els últims dies. D'altra banda, ahir van confirmar que disset persones de la residència del Tura han mort per coronavirus o bé presentaven símptomes.

En el cas de l'hospital de Blanes, es va confirmar una altra defunció i el centre ja en suma onze. També es van detectar vuit nous casos positius per COVID-19, que deixen en 43 el total d'hospitalitzats. D'altra banda, es va registrar una nova alta, i ja en sumen vuit.

L'hospital de Campdevànol va confirmar una defunció més per coronavirus i el total ja arriba a cinc. Hi ha 26 persones ingressades, 25 positives en COVID-19, i cinc pacients han estat traslladats a altres centres. Actualment hi ha sis professionals sanitaris positius i ahir es van donar tres noves altes hospitalàries.

L'hospital de Palamós va confirmar la quarta defunció al centre sanitari, segons van informar els Serveis de Salut Integrals del Baix Empordà. En aquest centre, a més, hi ha 33 casos positius de COVID-19 i 10 que estan pendents dels resultats de la prova. Aquestes morts a la comarca del Baix Empordà se sumen a les cinc que ja s'han registrat a la Fundació Palafrugell Gent Gran. En aquesta residència geriàtrica hi ha vuit casos confirmats i 29 persones segueixen pendents de conèixer el resultat de les proves. Segons els SSIBE, a la residència de gent gran de Palamós, el nombre de casos confirmats per coronavirus segueix sent un. Entre els professionals hi ha 59 casos confirmats de coronavirus i 62 persones resten aïllades a l'espera de saber si han estat contagiades.

La Fundació Salut Empordà va registrar una nova mort per coronavirus i el global de defuncions des de l'inici de la crisi sanitària s'eleva a quatre. Ahir l'entitat va sumar 13 casos més i el total ascendeix fins a 103. Hi ha 27 professionals sanitaris confirmats, tres més que dimarts, i set noves altes, amb un total de 21.

Trasllat a la Clínica Santa Creu

D'altra banda, l'hospital de Figueres ha començat a traslladar pacients de COVID-19 a la Clínica Santa Creu gràcies a un acord de col·laboració entre els dos centres figuerencs per afrontar conjuntament la crisi del coronavirus a la comarca. Es tracta dels malalts que es troben al tram final del tractament i susceptibles de rebre l'alta o bé aquells que per motius terapèutics tindran dificultats si s'estan a casa seva. La Clínica Santa Creu facilita 29 llits que s'incorporen als de l'hospital de Figueres donant continuïtat a les plantes del centre. Així, aquests pacients estaran sota la supervisió i seguiment dels professionals de la Fundació Salut Empordà i de l'equip sanitari de la Santa Creu. A més, es garanteix l'accés a l'historial mèdic compartit d'aquests malalts per part dels dos centres. Pel que fa a la part logística de l'estada d'aquest pacients, com són l'alimentació o la medicació, anirà a càrrec de la Fundació.

Majors de 80 anys

Un document intern del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) de Catalunya aconsella no ingressar a les unitats de cures intensives (UCI) les persones majors de 80 anys amb coronavirus i «evitar ingressos en pacients amb escàs benefici». Compta amb el suport del Consell de Col·legis de Metges de Catalunya, encara que no de l'Observatori de Bioètica i Dret de la Universitat de Barcelona. El director mèdic del SEM, el doctor Xavier Giménez, precisa que aquestes recomanacions s'han pres amb bases científiques i criteris ètics.