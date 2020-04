Josep Vilaplana: «Qualsevol protocol que tingui en compte només l'edat és un error»

El president del Col·legi de Metges de Girona, Josep Vilaplana, defensa que durant la pandèmia el triatge de pacients als hospitals es continua fent avaluant cas per cas i prenent decisions de forma "individualitzada". "Encara que estiguem precol·lapsats o molt tensionats, es valora el pacient individualment tenint en compte el seu pronòstic, les patologies prèvies i les reserves funcionals", ha afirmat Vilaplana que remarca que, per contra, també cal evitar patiments innecessaris o l'anomenat "acarnissament terapèutic". El president dels metges gironins diu que això no ha canviat arran del coronavirus i considera que qualsevol protocol que faci un cribratge centrant-se només en l'edat del pacient és un "error" i una "patinada greu".