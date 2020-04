L'alcaldessa de Riudellots denuncia la troballa de coloms enverinats

L'alcaldessa de Riudellots de la Selva, Montserrat Roura (JxCat), va comparèixer ahir en directe a través del canal de YouTube de l'Ajuntament per posar al dia els veïns del municipi de l'actuació de l'administració en aquests dies de confinament. Durant la seva intervenció, que es va allargar vuit minuts, Roura va denunciar que s'han trobat diversos exemplars de coloms «amb senyals clars d'haver estat enverinats». Davant aquesta situació, l'Ajuntament ha publicat un ban on detallen que han contractat una empresa especialitzada que està portant a terme una actuació per estabilitzar demogràficament la colònia de coloms instal·lada a diferents punts del municipi. D'altra banda, des del consistori han insistit que «cal evitar» donar menjar als coloms en espais públics, així com mantenir els habitatges en bon estat per evitar que hi hagi espais on puguin fer el niu i informar l'Ajuntament quan es detecti un lloc on els coloms ocasionin molèsties. Per exemple, en cases deshabitades.



Sancions econòmiques

D'altra banda, l'administració local ha recordat que l'ús de verí per matar animals està prohibit, tal com recorda la llei de protecció d'animals. A més a més, subratllen que l'incompliment de la normativa comporta sancions econòmiques que poden oscil·lar entre els 400 i els 2.000 euros. Finalment, des de l'Ajuntament han demanat la col·laboració ciutadana per denunciar aquest tipus de pràctiques il·legals.