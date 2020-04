Nou morts més eleven a 128 la xifra de víctimes mortals per coronavirus a Girona

Després del repunt d'ahir, el nombre de morts per coronavirus a la Regió Sanitària de Girona es torna a estabilitzar. Segons ha informat el Departament de Salut, en les darreres hores han mort nou persones a causa de COVID-19, catorze menys que ahir, quan se'n van registrar 23. La xifra total s'eleva a 128 víctimes mortals.

Quant a nous casos, també han baixat respecte ahir tot i que el nombre d'afectats segueix sent elevat. Hi ha 120 nous contagis, una setantena menys que ahir, i el total s'enfila a 1.300. D'aquests, 98 estan greus dels 604 hospitalitzats. Els professionals sanitaris confirmats per coronavirus ja freguen el mig miler, amb 494.

Per últim, el nombre d'altes hospitalàries acumulades que s'han produït en els hospitals de la Regió és de 268. Avui n'hi ha hagut disset més.