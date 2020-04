Pacients amb coronavirus del Trueta i el Santa Caterina poden fer videotrucades amb els seus familiars

Des d'aquesta setmana els pacients que estan ingressats a l'Hospital Josep Trueta i a l'Hospital Santa Caterina en situació d'aïllament per culpa del coronavirus , poden estar connectats amb les seves famílies i amistats gràcies a unes tauletes que empreses gironines han donat de manera gratuïta al centre.

Ja es disposa d'un centenar de tauletes, a les quals hi ha instal·lat a l'escriptori una aplicació gratuïta de Google (Hangouts) que permet els pacients connectar-se amb qui desitgin per videotrucades i sense cap cost. El sistema també permet connectar-se diverses persones alhora de manera que podran mantenir videotrucades múltiples. El lliurament dels dispositius es farà a mesura que se'n vagin disposant.

A més, els controls d'infermeria de les plantes on hi ha ingressats els pacients amb COVID19 que no estan crítics, també tindran dues tauletes que els permetrà entrar en contacte amb el pacient per videotrucada, parlar amb ells i veure'ls, sense la necessitat d'entrar a l'habitació, guanyant així en seguretat donat que s'evitaran exposicions de professionals. A través d'aquest sistema, els pacients també podran contactar amb el servei de suport psicològic en cas de necessitat.

La iniciativa va sorgir de la voluntat d'intentar fer més amable l'aïllament dels pacients amb coronavirus, que han d'estar molts dies aïllats de les seves famílies. Actualment poden rebre una sola visita al migdia, durant dues hores.

El projecte ha començat gràcies, segons informen des de l'ICS i IAS, a l'aportació de Girona Fibra, Metalquimia, l'Institut d'Investigació Biomèdica de Girona, Efimatica, Infoself grup, Girtic, l'Associació de Càmpings Girona, Embotits La Selva, Protec i dos particulars. També s'ha implicat l'Associació d'Empreses de Noves Tecnologies de Girona i la Cambra de Comerç de Girona, que han fet una crida per intentar disposar de suficients tauletes per arribar al màxim de pacients possibles tant del Trueta com del Santa Caterina. Girona Fibra s'ha fet càrrec de la gestió logística i tècnica juntament amb les Unitat de Tecnologies de la Informació i de la Comunicació dels dos hospitals.



Blog de suport als pacients

Des del Trueta també s'ha treballat amb l'Ajuntament de Girona, que s'ha fet càrrec de posar en marxa un blog a través del qual la ciutadania pot fer arribar missatges de suport als pacients ingressats. Aquest blog, s'ha posat a disposició de la comunitat educativa de la ciutat per donar resposta a la voluntat que moltes escoles han fet arribar a l'Hospital de poder traslladar missatges d'acompanyament als pacients. A les tauletes també s'ha posat un accés directe al blog per tal de facilitar que els pacients puguin llegir aquests missatges.

· Consulta tota la informació relacionada amb el coronavirus