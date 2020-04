Pisos turístics convertits en allotjaments per al personal sanitari

Les jornades i guàrdies infinites per fer front al coronavirus han posat el personal mèdic contra les cordes –especialment aquells que viuen lluny de l'hospital o bé tenen persones d'especial risc a qui poden contagiar quan tornen a casa– i, per això, diversos propietaris els han cedit més d'una cinquantena de pisos turístics, ara sense poder llogar, i han assumit el cost dels subministraments.

Arran d'una proposta que va fer el doctor Ramon Brugada a les xarxes socials, demanda i oferta van trobar la manera de coordinar-se i ara una estudiant voluntària de sisè de Medicina, Mariona Estruga, s'encarrega de fer de pont entre propietaris i sanitaris. «Es tracta d'una iniciativa de fer de nexe entre treballadors sanitaris de l'IAS [Institut d'Assistència Sanitària] o l'ICS [Institut Català de la Salut] que necessiten allotjament a Girona durant aquest estat d'alarma», va explicar Estruga a Diari de Girona.

«O bé per llunyania (perquè el domicili que tenen és fora de Girona, per exemple a Barcelona, i no tenen transport privat i els costa arribar amb el servei mínim de transport públic) o bé per treballadors sanitaris que conviuen amb persones de risc a casa seva, que són els que prioritzem», va especificar. Una d'aquestes persones és Susana Calvo, que treballa a l'hospital Santa Caterina com a pneumòloga, una especialitat que implica estar «100% en contacte» amb els pacients que tenen el coronavirus. «Jo m'ho vaig plantejar perquè visc amb altres tres persones, una de les quals té 74 anys i té una malaltia, artritis reumatoide, que està controlada però que rep tractament immunodepressiu i, per tant, si es contagia tindria menys recursos per ensortir-se'n», va advertir. Calvo va instal·lar-se en un d'aquests apartaments divendres passat, el mateix dia en què ho va demanar. També van decidir demanar-ho dues infermeres de radiologia intervencionista, Montse Reina i Laura Pardo, que, durant la crisi del coronavirus, han passat a treballar a la UCI oberta número 5 de l'hospital Trueta, per a urgències pediàtriques. Com que treballen en el mateix torn de nit comparteixen un pis a rambla de la Llibertat, sobre el pont de les Peixateries Velles, però prenen precaucions i cadascuna té la seva pròpia habitació i bany. «En el meu cas, visc a 40 quilòmetres d'aquí [Sant Miquel de Fluvià, a l'Alt Empordà] amb el meu pare, que té 80 anys», va assenyalar Reina. «La veritat és que era una obsessió, ja em treia la roba abans d'entrar a casa. Porto un mes sense fer una abraçada al meu pare, és una situació surrealista», va lamentar.

«És absurd tenir pisos buits»

Les empreses Girostay, Flateli i Livingirona van estendre la mà de seguida amb els apartaments turístics que tenen en propietat i també es fan càrrec dels costos dels subministraments. Com que també gestionen pisos propietat de particulars, també els han fet arribar la crida. «Tenir apartaments buits és súper absurd. Si els metges que estan aquí necessiten allotjament, doncs encantats d'oferir-los-en», sosté Maria Rosa Reixac, cofundadora i mànager de Flateli, que han posat a disposició una trentena de pisos a la província de Girona, dels quals 13 ja estan ocupats per personal mèdic. Girostay també en té una trentena i 16 professionals ja s'hi han instal·lat. «Per tenir-los buits, igualment no tenim reserves, a veure si podem ajudar una mica», va explicar el seu director, David Alcalde. Es tracta d'una empresa petita amb tres treballadors, amb qui s'han vist obligats a aplicar un expedient de regulació temporal d'ocupació (ERTO), però, tot i així, s'han compromès a assumir els subministraments de les propietats cedides. «Almenys si morim, morim ajudant amb el que podem», sosté.