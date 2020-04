220 mossos i policies locals gironins estan confinats i vuit són positius per coronavirus

El coronavirus també està passant factura als cossos d'emergències. El departament d'Interior té comptabilitzats que a la província de Girona hi ha 220 agents -fins a 1 d'abril- dels Mossos i les policies locals que es troben confinats i per tant, no estan operatius. Mentre que hi ha vuit persones -cinc mossos i tres policeis locals- que han donat positiu a la Covid-19.

Aquestes dades mostren que hi ha 220 agents -190 són mossos i 30 policies locals- que no poden treballar al carrer perquè estan aïllats de forma preventiva, en situació de confinament i a qui per ara, no se'ls ha pogut diagnosticar si tenen el virus.

Els sindicats han denunciat activament i ho continuen fent que és necessari que les policies locals i els Mossos d'Esquadra comptin amb tests, d'entrada per confirmar si persones que estan confinades per haver estat en contacte amb algun cas puguin saber si són positius i també, que a la mínima que hi hagi una sospita, es pugui saber si l'agent ha estat contagiat.

D'aquests 220 agents que estan confinats de forma preventiva, si se'ls fes la prova, segurament alguns serien negatius i per tant, com han assegurat els sindicats, alguns podrien treballar al carrer. També reclamen material d'autoprotecció.

Els cossos policials gironins estan vetllant intensament perquè no hi hagi gent que trenqui el confinament i per tant, estan al carrer i en contacte amb persones que poden presentar el virus.

A tot Catalunya - fins a data d'ahir- hi ha 1.306 agents dels Mossos i les Policies locals -1.599 mossos i 707 policies locals- catalanes que es troben en confinament preventiu. En total, hi ha 263 positius -109 mossos i 157 agents locals- amb la Covid-19 a les seves files.

Cal recordar que un mosso d'esquadra destinat a Pineda de Mar va morir fa pocs dies arran del virus. També va morir fa dos dies un agent de la Policia Nacional destinat a l'aeroport de Girona per la mateixa malaltia.



Morts d'accident laboral

La Federació de Professionals de la Seguretat Pública de Catalunya (FEPOL), a la qual pertany el Sindicat Autònom de Policia (SAP) i representativa també, en les Policies Locals ha instat al Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions a considerar les morts de totes les professionals i de tots els professionals dels serveis d'emergències provocades per COVID19, com a morts per contingències professionals.

En una carta adreçada al Ministre José Luis Escrivá Belmonte, FEPOL lloa "la responsabilitat i la integritat amb la qual, en benefici de la societat espanyola, estan actuant tots els serveis d'emergència".

Concretament, informa en un comunicat, que insta al ministre que "modifiqui el marc normatiu amb la intenció, que les morts que malauradament no es puguin evitar de tots els membres dels serveis d'emergència, siguin considerades morts produïdes per accident laboral".

La FEPOL també reclama que les famílies de totes les víctimes que "han donat la vida en la gestió d'aquesta crisi sanitària es podrien beneficiar de tots els efectes de protecció i cobertura de les companyies d'assegurança que totes les Administracions tenen contractades".

