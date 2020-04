Baixa la xifra de morts i casos nous

Després del repunt de dimecres, el nombre de morts per coronavirus a la Regió Sanitària de Girona es va tornar a estabilitzar. Segons va informar el Departament de Salut, ahir van morir nou persones a causa de la COVID-19, catorze menys que dimecres, quan es va batre el rècord amb 23. La xifra total s'eleva a 128 víctimes mortals.

Quant a nous casos, també van baixar respecte a dimecres tot i que el nombre d'afectats segueix sent elevat. Hi va haver 120 nous contagis, una setantena menys que dimecres, i el total s'enfila a 1.300. D'aquests, 98 estan greus dels 604 hospitalitzats. Els professionals sanitaris confirmats per coronavirus ja freguen el mig miler, amb 494. Per últim, el nombre d'altes hospitalàries acumulades que s'han produït en els hospitals de la Regió és de 268. Ahir n'hi va haver disset més. Del total, 161 s'han donat al Trueta.

Segons el mapa d'infectats per coronavirus, els nous casos creixen a municipis com Palafrugell, Palamós, l'Escala o Ripoll, zones on fins fa pocs dies la presència del virus era testimonial. Girona segueix sent la ciutat amb més infectats i la segueixen Olot i Salt.



Casos als hospitals comarcals

Després de molts dies amb noves víctimes, ahir l'hospital d'Olot no en va confirmar cap. Tot i així, el centre va comunicar que 51 professionals de la Fundació Hospital d'Olot i comarcal de la Garrotxa han donat positiu, nou més que dimecres i que tenen 49 pacients amb COVID-19 ingressats a l'hospital, cinc més. D'aquests, n'hi ha un a l'UCI. A més, el centre ha donat tres altes.

En el cas de l'hospital de Blanes, es van confirmar cinc nous casos positius per COVID-19, que deixen en 42 el total d'hospitalitzats. També es van registrar cinc noves altes, i ja en sumen tretze. També es va produir un trasllat. D'altra banda, la Corporació de Salut del Maresme i la Selva va informar que a partir d'avui els pacients més lleus dels hospitals de Blanes i Calella es traslladaran a l'hotel Oasis Park de Calella. També s'hi podran acollir els pacients d'atenció primària del territori que ho necessitin, des de Canet fins a Tossa de Mar. El seguiment assistencial d'aquestes persones anirà a càrrec de professionals de l'atenció primària de la Corporació i l'equip constarà d'un professional de Medicina de Família, una infermera i una auxiliar d'infermeria, així com també hi haurà personal administratiu per a la coordinació dels serveis. A l'hotel s'han adequat tres plantes amb quinze llits a cadascuna.

A l'hospital de Campdevànol hi ha 27 persones ingressades, 26 positives en COVID-19, una més que dimecres. Des de l'inici de la crisi s'han donat quinze altes. Hi ha sis sanitaris infectats.

Tres persones més han mort per coronavirus al geriàtric Palafrugell Gent Gran, segons van informar els Serveis de Salut Integrats del Baix Empordà (SSIBE). Aquestes defuncions eleven el total a vuit. D'altra banda, a l'hospital de Palamós hi ha ingressats 33 pacients amb COVID-19 i onze més estan pendents de resultats. Des de l'arribada de la pandèmia, han mort quatre persones per coronavirus en aquest hospital. Per últim, des del SSIBE també van informar que 56 professionals del grup s'han infectat amb coronavirus. Actualment hi ha 27 professionals aïllats en espera de saber si tenen presència del virus. Són molts menys dels que hi havia dimecres, quan 62 sanitaris esperaven els resultats de les proves.

La Fundació Salut Empordà va registrar dues defuncions més per coronavirus i la xifra global ascendeix a sis. L'ens té registrats 116 casos positius, tretze més que dimecres. D'aquest total, 32 són professionals sanitaris –cinc més que dimecres. D'altra banda, hi va haver quatre altes de pacients i la xifra global és de 25.

Queixa dels sanitaris de Blanes

El Comitè d'Empresa de l'hospital de Blanes i l'Àrea Bàsica de Lloret i Tossa, el centre de rehabilitació Selva Marítima i el Magatzem Central van publicar ahir un comunicat en el qual denuncien la situació dels professionals sanitaris i demanen ajuda per aconseguir més material. Entre d'altres aspectes, remarquen que comencen a «fregar la plena ocupació dels serveis», ja que «el material del qual disposem està esgotat o en uns nivells mínims d'estoc». Això «eleva el risc d'infecció entre professionals i cap al pacient».

També s'afegeixen a les declaracions del cardiòleg Ramon Brugada sobre el fet que «Girona és una colònia de Barcelona i si al Trueta es nota, a Blanes encara més perquè ens trobem en la perifèria de la perifèria quant a recursos destinats», expliquen. És per això que el comitè posa de manifest tot el material que necessiten i del qual no disposen per la mala gestió des del magatzem centralitzat de la Generalitat situat a Esplugues de Llobregat. El material consisteix en: bates de protecció impermeable, mascaretes, ulleres de protecció, guants llargs i curts, polaines, gorros, tests ràpids i equips de protecció individual complets.