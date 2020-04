Bàscara desfà un «gran tap» de tovalloletes al clavegueram

L'Ajuntament de Bàscara alerta dels problemes que ha generat l'acumulació de tovalloletes humides a la xarxa de clavegueram de la població. Es tiren al vàter i són uns residus que no es descomponen. Això va causar que, ahir, l'Ajuntament hagués de desfer un «gran tap» que havien causat aquestess tovalloletes.

En imatges difoses a les xarxes socials, l'Ajuntament mostrava la gran acumulació i el tap que havien causat en les canonades. Per al consistori això, asseguren, genera d'entrada un «greu problema» a la xarxa de clavegueres però, de retruc, una «despesa econòmica per solucionar-ho».

Per aquest motiu demanen a la població que no llanci les tovalloletes humides al vàter ja que són uns residus que no es descomponen i quan entren en contacte amb l'aigua passa com amb el paper higiènic.

Això al final genera embussos, bloquejos o trencaments interns per escalfaments en els equips de bombament que han d'impulsar l'aigua residual a la planta depuradora. A més, multiplica les retencions de les xarxes i males olors, entre d'altres.