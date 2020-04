Un cotxe xoca contra un ase a Olot

Un conductor va patir un accident de trànsit ahir a la nit a Olot per la irrupció d'un animal poc habitual, un ase.

L'animal va aparèixer al mig de la carretera poc després de les deu de la nit, quan circulava pel Vial nord de la ciutat, l'antiga N-260.

El conductor del turisme va patir ferides de poca gravetat i el SEM el va evacuar a l'hospital comarcal d'Olot. Bàsicament, va patir petites ferides per trencament de vidres, resultat del sinistre viari.

Mentre que l'animal, va morir a causa del xoc.



A lloc s'hi van desplaçar el SEM, Policia Municipal d'Olot i els Bombers. L'últim cos d'emergències finalment no va haver de treballar en el sinistre malgrat el desplaçament.

Els accidents de trànsit per irrupcions d'animals són força habituals a les comarques de Girona, però el que en causa més és el senglar. Rarament n'hi ha amb animals de grans dimensions, com en aquest cas, un ase.

Aquests dies de confinament però s'han trobat animals que passegen per carrers de les poblacions i que han marxat del seu territori habitual o almenys on els solem veure. Per exemple, ànecs que normalment s'estan al voltant de l'Estany de Banyoles s'han pogut observar en carrers pròxims o els senglars -que ja havien envaït molts carrers- han seguit conquerint espais de les poblacions.