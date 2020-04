Escacs per fer anar el cervell en les tardes de confinament

Luis Enrique Valle és un jugador i professor d'escacs d'origen cubà que viu des de fa anys a Girona amb molta experiència impartint classes, a adults i a nens, tant al CE Gerunda com a diferents escoles de la ciutat. «Jo tenia molt clar que fer classes online és molt complicat, sobretot en nens, perquè els pot costar mantenir l'atenció; i parlant amb la gent del club vam pensar que un torneig podia ser una bona alternativa», explica Valle de com va començar un torneig que, d'entrada, havia de ser una manera de mantenir vives les classes que el Gerunda fa habitualment al Centre Cívic del Pla de Palau i que s'ha acabat convertint en un torneig obert, amb més de dos-cents jugadors inscrits, i que s'ha disputat cada tarda de manera ininterrompuda des del mateix dia que el govern va decretar el tancament de les escoles (el divendres 13 de març).

Calia trobar una plataforma perquè el torneig fos realment obert i accessible a tothom i aquí és quan Luis Enrique Valle va pensar en www.chess.com, «jo ja la coneixia, té molts usuaris i s'hi juguen partides per tot el món, però vaig veure que també permetia organitzar tornejos privats». I, ara, un d'aquests tornejos és www.chess.com/club/escacs-gerunda on, a través del boca-orella, no només s'hi han apuntat jugadors i alumnes del club gironí sinó que s'està estenent.

«La nostra idea era que fos realment obert, si el primer dia érem trenta o quaranta, el diumenge ja hi havia més de 100 jugadors en un torneig que va guanyar Àlvar Alonso», apunta Valle, que aporta la dada clau que demostra el creixement del torneig; «Al principi jugàvem cada dia un torneig a les cinc de la tarda; i després en vam obrir un altre a les tres de més pensat per a nens o per a gent que comença». Anant al detall, el torneig de les tres de la tarda està limitat a jugadors que tinguin un ELO de fins a 1.300 i el de les cinc per a jugadors amb més ELO (de moment, el jugador amb més nivell que s'ha apuntat al torneig és Àlvar Alonso amb el 2.580 d'ELO).

Tothom es pot unir al torneig que va crear el CE Gerunda, només cal que es donin d'alta a www.chess.com i vagin al torneig www.chess.com/club/escacs-gerunda. El torneig comença i acaba cada dia i, per tant, tothom que està inscrit pot jugar el dies que vulgui sense cap compromís de repetir l'endemà, jugar només una dia, fer-ho una tarda no i l'altre sí i o només participar-hi... «La veritat és que hi ha gent que veig més ara que quan els feia classes, llavors era una dia a la setmana; i ara molts juguen el torneig cada dia», bromeja Valle, que té molt clar que les tardes de confinament passen de manera menys pesada fent anar al cervell jugant a escacs. «En el torneig de les tres, el dels nens podríem dir, tots juguen cinc partides; i en de la tarda en juguem set», diu el Mestre FIDE cubà sobre un torneig que es juga amb partides ràpides de cinc minuts i amb el sistema suís que fa que, a mesura que passen les partides, els jugadors es van emparellant en funció dels seus resultats i del nivell de joc.