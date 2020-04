Escapolir-se de nit a la segona residència per evitar els controls

A les portes de la Setmana Santa i malgrat les restriccions de mobilitat i el confinament, diversos pobles de la Costa Brava encara pateixen un degoteig de turistes de segones residències. S'escapoleixen de nit i entre setmana per esquivar possibles controls policials i evitar ser vistos, però la picaresca no passa desapercebuda als ulls dels veïns. Al Port de la Selva, Cadaqués, l'Escala i Castell-Platja d'Aro han constatat aquest moviment de la població que va començar molt intensament fa dues setmanes i que ara ha trobat noves vies.

L'alcalde de Castell-Platja d'Aro, Maurici Jiménez, assegura que la Policia Local ha rebut trucades de veïns alertant de l'arribada de gent de matinada. Jiménez diu que són «casos puntuals» i que un cop arriben a al segona residència ja no hi poden fer res. «L'únic que els podem exigir és que es quedin a casa», assegura. A més, han constatat com la majoria de sancions interposades per incomplir el confinament, ja sigui per passejar o per anar a comprar reiteradament, han sigut a gent forana.



Degoteig de gent

Una situació similar es viu al Port de la Selva, on el regidor de Seguretat, Roger Pinart, assegura que han registrat un «degoteig» de residents temporals. «Veus com en una casa que fa dues setmanes no hi havia moviment, ara hi ha llum i en molts casos són habitatges que en aquesta època estaven buits», constata. Precisament la primera setmana de confinament van detectar un augment important en el consum d'aigua potable tot i el tancament de comerços que Pinart atribueix a l'ocupació de les segones residències.

A l'Escala, han detectat que al sector de Riells de Dalt s'han obert més habitatges en els últims dies, però estan a l'expectativa de com evoluciona aquest «repunt» en els propers dies. L'alcalde, Víctor Puga, considera que és gent, majoritàriament provinent de Barcelona, que s'hi ha desplaçat per passar-hi la Setmana Santa. «Estan fent una il·legalitat i, a més de poder ser sancionats, posen en risc la salut de tots», lamenta.

D'altra banda, a Begur asseguren que l'arribada de veïns de segones residències s'ha estabilitzat després de patir una allau els dos últims caps de setmana. No ho comparteixen la resta de pobles consultats, però sí afirmen que les compres s'han normalitzat.

La situació genera impotència entre els ajuntaments, que tenen recursos policials limitats i els és difícil mantenir la vigilància les 24 hores del dia. Els caps de setmana es blinden els accessos, però entre setmana es fa difícil mantenir-ho, explica la regidora de Comunicació de Cadaqués, Laura Blay. El Port de la Selva estudia tancar els accessos a l'inici del terme municipal de cara a la Setmana Santa, ja que fins ara els controls es feien al nucli urbà, però els efectius són insuficients i necessitarien la col·laboració dels Mossos d'Esquadra. A l'Escala també es plantegen intensificar-los, mentre que a Platja d'Aro hi ha un operatiu conjunt i rotatiu amb Sant Feliu de Guíxols i Santa Cristina per controlar els accessos compartits.