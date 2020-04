«Anar a l'hospital quan t'estàs ofegant ja és massa tard»

Considerat una autoritat mundial per les seves investigacions sobre la sida, el doctor Bonaventura Clotet actualment treballa en l'estudi de la vacuna per evitar la transmissió del coronavirus, juntament amb el doctor Oriol Mitjà. L'investigador és de l'opinió que una de les lliçons que han d'aprendre els governs, davant la magnitud de l'emergència sanitària que estem vivint, és que no poden escatimar les inversions en la recerca científica.



Com descriu la situació que estem vivint?

Estem vivint una situació dramàtica, davant d'una malaltia que mai havíem imaginat que comportaria aquesta magnitud de tragèdia. En aquests moments, tant aquesta setmana com la que ve, estem en el seu punt àlgid, amb milers de malalts cada dia, i també molts morts. És una situació molt greu, d'un impacte per a la salut i econòmic increïble. Espero que, com tot, passarà i que, quan passi, els governs tinguin clar que, si s'ajuda en la recerca en biomedicina i, sobretot, en la recerca de les malalties que poden emergir en el futur, es podria tenir una millor previsió, un control més gran i un disseny de vacunes per anticipar-se a tot el que pot venir. Seria desitjable que els governs destinessin molts diners a la recerca perquè és el que farà el món millor.

S'entén que ara més que mai s'estan abocant molts esforços en la recerca de solucions mèdiques per poder arribar a la cura d'aquesta malaltia?

Nosaltres estem fent molta recerca. Tenim la sort que comptem amb el suport important de la farmacèutica catalana Grifols, que ens ajuda molt, i estem tirant endavant el projecte de desenvolupament de la vacuna conjuntament amb l'IrsiCaixa, el Barcelona Supercomputing Center i el Centre d'Investigació en Sanitat Animal de la Universitat Autònoma de Barcelona. Però, a més a més, seria molt bo que les persones que ens llegeixin puguin solidaritzar-se i que ens ajudin a través de la campanya que hem engegat, que es diu #Joemcorono.

En què consisteix aquesta campanya i com es pot ajudar?

Els donatius, que es poden fer a través del web www.joemcorono.com, són per als projectes d'investigació dirigits pel doctor Oriol Mitjà, metge i investigador de la Fundació Lluita contra la Sida i l'hospital Germans Trias, amb l'objectiu de reduir la transmissió comunitària del nou coronavirus i així frenar l'epidèmia. La imparable expansió del brot de coronavirus SARS-CoV-2, causant de la COVID-19, fa necessària una resposta ràpida per part de la comunitat investigadora i de la societat en general.

En paral·lel, les comunitats científiques de diferents països treballen en la recerca de la vacuna. Hi ha una coordinació internacional?

Hi ha molta coordinació i, sens dubte, tenim la sort que, a Catalunya, tenim un hub científic molt potent, que ens permet col·laborar amb centres de recerca que són líders mundials en les seves àrees. Estic molt orgullós perquè el projecte de recerca, que hem endegat nosaltres, és molt potent. De fet, crec que és un dels millors projectes de recerca que s'estan portant a terme en aquests moments contra el coronavirus. El que necessitem és conèixer els resultats de l'estudi que també hem engegat, amb l'investigador principal Oriol Mitjà al capdavant, el qual permetrà determinar que cal tractar les persones immediatament, no com s'està fent ara.

A què es refereix?

Ara, a les persones que presenten símptomes, si són pocs, se les envia a casa i ja està. Quan la gent té símptomes importants, quan s'està ofegant, i va a l'hospital, ja és massa tard. La malaltia s'ha de tractar molt precoçment. Amb l'estudi del doctor Oriol Mitjà, això es posarà en evidència, i així mateix podrem demostrar que prendre una medicació pot prevenir la infecció. Això ho podrem conèixer d'aquí a sis setmanes.

D'aquí a sis setmanes es coneixerà el fàrmac efectiu per tractar la COVID-19?

Així és, podrem conèixer el fàrmac efectiu.

Vostè deia fa uns dies que en un món ideal el test diagnòstic de coronavirus se l'hauria de poder fer tota la població per prevenir i evitar més infeccions i contagis. Però aquest món ideal no existeix...

No existeix perquè no es va dimensionar adequadament la magnitud de la tragèdia que ens venia a sobre. No es va fer una provisió dels tests que haurien calgut. I, per això, no hi ha disponibilitat, en aquests moments, de kits de proves per testar tothom, que és el que s'hauria de fer. Però penso, i no perdo l'esperança, que això, a partir d'un parell de setmanes, quedarà solucionat i que es podran fer tests diagnòstics de la malaltia a tothom, perquè estan arribant ofertes molt grans de la Xina i d'altres països.

Sabem on estem però no sé si tenim prou consciència, ara mateix, sobre cap a on anem. Què és allò que passarà d'ara endavant?

Estem davant d'un virus que és molt semblant al que va aparèixer el 2002, però que va mutar. El SARS-CoV-2 és un virus que no muta tant com el virus de la sida, però muta, i, a més, aquest coronavirus es recombina i això fa que pugui anar apareixent alguna variació. El que hem de preveure és que puguin aparèixer, igual que hi ha la COVID-19, doncs la COVID-20, la COVID-21... i, per evitar-ho, el que fem és desenvolupar una vacuna que pugui ser pancoronavirus i que pugui servir per poder frenar l'emergència de nous coronavirus.

Quant temps calculen que es pot trigar a tenir una vacuna?

Esperem poder tenir els primers resultats amb el model animal cap a finals d'aquest any, i podríem pensar a realitzar una primera fase de testeig en humans cap al primer trimestre de l'any vinent. I això serà més o menys el que trigarà tothom, perquè tant a la Xina com als Estats Units, tot i que ja han començat i també tenen els seus models de vacunes, fins que puguin demostrar i assajar en persones amb risc i provar-ho passarà un any, no servirà per al brot actual.

Per què estem davant de nous COVID?

Jo sempre dic que s'ha de fer el onehealth, que vol dir una sola salut. S'ha de fer recerca que combini la salut humana, la salut animal, la salut ambiental, la globalització i l'escalfament del planeta. Tots els diners s'han d'abocar a tot aquest conjunt, perquè tinguem una humanitat més sana i més protegida.