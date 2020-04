L'objectiu més bàsic: protegir la gent gran de la malaltia

Les residències d'avis suporten aquestes setmanes una doble angoixa. D'una banda, són un dels sectors de la població més vulnerables amb més possibilitats de complicar-se el seu estat en cas de contagi i, de l'altra, el confinament agreuja determinades situacions relacionades amb la salut. La residència per a la gent gran Can Regàs de Girona, situada a tocar el sector de la Rodona i Santa Eugènia, afronta aquest confinament amb la lògica preocupació però a la vegada aplicant tots els protocols per protegir els seus residents.

El dia a dia i alguns dels serveis s'han vist alterats de forma notable. Actualment viuen al centre 41 persones majors de 65 anys amb diferent grau de dependència. A més a més del resident, cada dia acudeixen a Can Regàs els treballadors que els toca per torn, segons ha explicat a aquest diari la directora del centre, Mònica Soley. Un dels serveis que s'ha hagut de suspendre és el centre del dia. «Va tancar en el moment que el Departament de Treball, Afers Socials i Família de la Generalitat de Catalunya ens va advertir de la mesura coincidint amb el tancament de les escoles a tot Catalunya. Nosaltres no només vam tancar el centre, sinó que també vam suspendre les visites a residents, les activitats organitzades per professionals externs i les entrades de proveïdors», ha relatat Soley.

La residència va quedar confinada per garantir la seguretat i evitar el màxim el contacte amb les persones alienes al dia a dia, tal com estableixen les consignes de les autoritats sanitàries. Un cop fet aquest blindatge el centre ha hagut d'afrontar la seva activitat cuidant dels residents i fent-los més lleugeres les hores. No és fàcil, evidentment, i més quan s'han hagut de tallar les visites dels familiars. Un fet dolorós però absolutament necessari donada la gravetat de l'expansió del virus.

No obstant, des del centre s'ha tingut molt present aquest fet i per aquest motiu es manté informats als familiars enviant-los diàriament un correu «amb una mica d'informació general del que fem al centre i enviem fotos i vídeos dels residents i es realitzen videoconferències entre el resident i el familiar», ha explicat la directora.

Aquesta crisi sanitària té també un punt d'afectació psicològica sobre les persones que, en el cas de la gent gran, es pot agreujar. En aquest sentit, Soley comenta que alguns residents «en moments puntuals estan baixos anímicament, fet que mirem de contrarestar amb el suport de la psicòloga. Els residents que cognitivament estan bé i són més autònoms és a qui més costa acceptar aquest nou escenari».

Can Regàs ha hagut de suprimir serveis com la perruqueria setmanal que s'ofereix a tots els usuaris, les activitats com les teràpies amb gossos o el servei de Siel Bleu per les persones més depenents. També ha quedat aturat el voluntariat, ja que cada setmana «venen joves de Càrites amb el programa Apadrina un Avi per conversar o fer activitats diverses amb ells. I evidentment, els programes de pràctiques en els que col·laborem amb diferents centres i universitats també han quedat suspesos».

Per mantenir l'activitat entre els residents i davant la impossibilitat de sortir al carrer es fan activitats lúdiques, tallers de memòria, manualitats i també fisioteràpia. Cal distreure la gent gran perquè tot i les videoconferències que es mantenen amb els familiars a molts dels residents «l'absència de visites, de la presència i el contacte físic dels familiars se'ls fa estrany», apunta Mònica Soley.

La premissa de protegir la gent gran es té en tot moment molt present i es manté la distància de seguretat entre els usuaris, se'ls pren la temperatura tres cops al dia i tot el personal que els atén va equipat i protegit convenientment.

També s'han pres mesures perquè ningú hi pugui accedir des de l'exterior. «Només entra i surt de Can Regàs el personal que correspon a cada torn. Els proveïdors ens deixen les comandes a la porta. Hi ha petites reparacions que ara hauran d'esperar a ser ateses. La porta està tancada a tothom, excepte al nostre personal i als serveis d'emergències si fos el cas», ha confirmat la directora.

I és que tota protecció és poca davant l'acció del covid-19. Per això les compres de material i aliments es fan «amb els proveïdors habituals. No hem tingut problema d'aprovisonament. El que ha canviat és que ara els proveïdors deixen la comanda a l'entrada i som nosaltres qui distribuim cada material a on ha d'anar, prèvia desinfecció. Pel que fa al menjar, es treu tots els envasos innecessaris de plàstic o cartró abans d'entrar-ho al magatzem o la cuina. I la fruita i la verdura, tant si es menja amb pela com si no, es neteja amb un producte desinfectant especial per a aliments». A banda, s'ha fet una neteja exhaustiva de tot l'edifici per part d'una empresa especialitzada.