Les protectores estan «al límit» ja que el confinament ha «paralitzat» les adopcions i donacions

Les protectores d'animals de les comarques de Girona alerten que estan arribant "al límit" de la seva capacitat, ja que el confinament ha "paralitzat" les adopcions, especialment de gats i gossos. A més, asseguren que econòmicament han rebut un cop "molt dur" perquè moltes persones han deixat de fer donacions durant les últimes setmanes però recorden que han de "seguir alimentant els animals". A més, els veterinaris prioritzen les urgències i es fa difícil trobar hores per poder gestionar l'adopció. Algunes d'aquestes protectores com la Bu-Bup de la Bisbal d'Empordà denuncien que s'han trobat amb persones interessades en "llogar gossos" durant l'estat d'alarma per poder sortir al carrer.

El confinament decretat pel govern espanyol ha portat les protectores d'animals a una situació "incerta i complicada". Moltes d'elles es recolzen amb les ajudes d'empreses del sector que els faciliten pinso o material pels animals per poder tirar endavant, ja que les adopcions s'han frenat en sec. A més, cal sumar que les donacions també han baixat ja que moltes persones que aportaven una quantitat al mes han deixat de fer-ho perquè, o bé s'han quedat sense feina, o tenen por a quedar-s'hi.

"Ara mateix anem tirant amb gent de bona voluntat que ens ve a donar un cop de mà, però la realitat és que està tot col·lapsat", explica la Cristina Martín, responsable de la protectora de gossos de la Bisbal d'Empordà Bu-Bup.

I el problema s'agreuja perquè, a més de no poder tramitar les adopcions amb persones que s'interessen per algun animal, Martín explica que es troben amb els gossos abandonats que van entrant. En aquest sentit, la responsable de Bu-Bup assegura que en les darreres setmanes han notat un increment de ciutadans que no es poden fer càrrec de la seva mascota i la deixen al carrer. "Això fa que estiguem al límit de capacitat", lamenta.

Una situació que comparteixen la majoria de protectores gironines. L'Amandine Garriga, responsable de l'Anxova Peluda de l'Escala, explica que el confinament suposa un "inconvenient logístic" per a aquelles persones que volen adoptar. "Nosaltres sempre demanem que vingui la parella, els nens i si hi ha un altre gos, també. Com que això ara és impossible, els animals no poden sortir de les cases d'acollida", assenyala.

Tot plegat es complica a l'hora d'anar al veterinari. I és que la majoria d'aquests professionals només fan serveis d'urgència i, per tant, ni castren, ni esterilitzen, ni posen vacunes o xips identificadors. Això provoca que no es pugui completar el procés, ja que aquestes operacions van incloses en el preu que es paga per l'adopció.

"Llogar gossos" per sortir el carrer

La responsable de Bu-Bup denuncia que en els darrers dies, ha rebut peticions per "llogar un gos" per tal de poder sortir al carrer. "Ens ho demana gent per anar a fer una passejada, o d'altres que obertament et diuen que només el volen fins que s'acabi el confinament", lamenta.

Per això, Martín assenyala que van sempre "amb molt de compte" a l'hora d'iniciar els tràmits d'adopció d'un animal. "Realment cal veure que si qui s'interessa és algú que només ho fa perquè ara vol sortir de casa o si realment quan acabi tot plegat seguirà interessat en tenir-ne un. No són joguines", conclou.



Cada vegada més gats al carrer

El mateix inconvenient tenen les protectores de gats. En el seu cas s'agreuja ja que el nombre d'aquests animals al carrer és bastant alt i, a més, estan en època de reproducció. La Marta López porta la protectora empordanesa Bisbal Gats i lamenta que molts ajuntaments no recullen els que hi ha pel carrer, "malgrat que la llei els obliga".

López assegura que "hi un gran descontrol" en aquest aspecte i alerta que en les darreres setmanes "se n'ha anat de mare". "Nosaltres els agafem del carrer perquè ens fan pena, no perquè n'estiguem obligats, això és cosa dels ajuntaments", critica. A més, la responsable de Bisbal Gats també reclama que es faci un refugi per aquests animals.

