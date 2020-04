Treballadors de l'hospital Trueta alerten que necessiten que arribin respiradors «amb urgència»

Treballadors de l'hospital Trueta de Girona alerten que necessiten que arribin respiradors "amb urgència". La presidenta de la junta de personal, M. Àngels Rodríguez, ha detallat que fins ara no hi ha hagut manca de respiradors perquè la regió sanitària ha mobilitzat els que hi havia a l'abast per cobrir les necessitats del Trueta i dels hospitals comarcals. "Però encara estem tirant de respiradors vells que teníem en magatzems, d'algunes donacions i de clíniques, inclús veterinàries, per això fem una crida perquè en puguin arribar el més aviat possible", ha afirmat. Actualment el Trueta compta amb sis UCI que, segons Rodríguez, ha suposat més que triplicar els llits que hi havia abans de l'arribada de la pandèmia.

La covid-19 ha posat al límit el sistema sanitari. Segons detalla la representant sindical de CCOO i presidenta de la junta de personal del Trueta, M. Àngels Rodríguez, actualment a l'hospital s'han més que triplicat el nombre de llits per atendre pacients crítics. L'UCI de l'hospital de referència de la regió sanitària comptava amb 18 llits i actualment ja hi ha en servei sis unitat per atendre crítics, que s'han anat habilitant en funció de les necessitats.

Rodríguez remarca que s'ha fet i es fa un esforç ingent per adequar els espais en temps rècord i comptar amb l'equipament i els professionals que calen. Tot i això, assegura que a dia d'avui la necessitat més urgent és que arribin més respiradors. Segons explica la presidenta de la junta de personal, la regió sanitària ha mobilitzat tots els respiradors disponibles. Això ha implicat, també, recuperar alguns aparells antics. "Estem tirant de respiradors vells que teníem, que funcionen però ja els havíem substituït perquè havien quedat obsolets", subratlla Rodríguez.

A més, també ha afirmat en una entrevista a l'ACN que també fan servir aparells provinents de donacions o d'altres clíniques, inclús veterinàries. "Els respiradors no acaben d'arribar, per això fem una crida perquè puguin arribar el més aviat possible", ha demanat.

Fonts del Trueta exposen que l'hospital és el centre de referència de la regió pel que fa a pacients crítics amb covid-19 però també hi ha UCI al Santa Caterina i la Clínica Girona. Tots els comarcals també han habilitat llits per atendre pacients crítics i la gran majoria d'aquests pacients requereixen respiradors (aparells de ventilació mecànica invasiva)

Revisats i esterilitzats

Segons informa el Trueta, actualment, i donada la situació de pandèmia a nivell mundial, les empreses que produeixen aquest tipus d'aparells estan rebent moltes comandes i estan oferint temps d'entrega molt llargs, d'entre sis i vuit setmanes. És per aquest motiu que tota la regió sanitària de Girona, tant el CatSalut com totes les entitats proveïdores, estan centrant els seus esforços per tenir més respiradors.

D'una banda, recuperant tots els que ja hi ha al territori (distribuint els que hi ha als comarcals i, també, els cedits per les facultats de ciències de la salut o clíniques privades). Tots els aparells, remarca la direcció, es revisen al servei d'electromedicina de l'hospital i s'esterilitzen abans de la seva posada en funcionament.

El Trueta remarca que, en aquest moment, hi ha suficients respiradors per poder acollir nous pacients però treballen "intensament" per poder disposar-ne de més, sobretot perquè és previsible que continuïn augmentant els pacients crítics.

L'hospital Trueta informa que van obrint noves unitats de cures intensives a mesura que consideren que puguin ser necessàries en els dos o tres dies següents. Fins a dia d'avui ja s'han obert sis UCI, a més de la coronària. La sisena, que es va habilitar dijous a la planta de pediatria, encara no ha rebut cap pacient. En previsió, l'hospital ja està preparat per obrir la setena UCI en el cas que aquesta sigui necessària.

Segons les darreres dades fetes públiques pel Trueta, set pacients amb covid-19 han rebut l'alta de crítics i han pogut ingressar a planta convencional. Rodríguez destaca, en la mateixa línia, que hi ha llits disponibles per als pacients més greus per les noves UCI habilitades. Però també recorda que "una UCI no són només llits, són respiradors, bombes de medicació, monitors i personal expert. "A dia d'avui en n'anem sortint però necessitem que vagin arribant respiradors". Rodríguez elogia la implicació del personal que treballen al 100% cada dia i el reforç de la plantilla que ha permès alleujar pressió.

EPI, solucionat

La presidenta de la junta de personal assegura que han passat "moment molt durs" a l'inici de la crisi sanitària per la manca d'equips de protecció individual. "Els EPI van arribant però critiquem que, tenint exemples com els de la Xina o d'Itàlia, ni CatSalut ni el ministeri haguessin fet la previsió que calia", exposa. Segons la representant sindical "arriba tot amb comptagotes" i acusa les administracions de no tenir "suficient consideració cap als professionals de la salut".

Segons Rodríguez, la direcció del Trueta "s'ha espavilat més que el Departament de Salut" i considera que això ha fet que l'hospital tingui un percentatge de professionals sanitaris contagiats "molt inferior al d'altres hospitals". Segons les darreres dades facilitades per l'ICS aquest dijous, hi ha 77 professionals del Trueta afectats pel coronavirus.

"Ni hem compartit mascaretes, ni hem fet bates amb bosses d'escombraries, però sí que en un principi vam allargar la vida útil dels EPI més dies del que el fabricant considera òptim", ha afirmat Rodríguez. La presidenta de la junta de personal creu que una bona decisió de la direcció va ser dotar tot el personal amb mascaretes quirúrgiques des d'un bon principi "independentment d'on treballessin". "Això ha estat clau per evitar contagis", afegeix.

També afecta a persones joves

La presidenta de la junta de personal ha afirmat que a la sobrecàrrega de feina també s'hi afegeix la tensió per les conseqüències de la covid-19 en els pacients. "Ens sentim una mica enganyats perquè no és cert que només sigui greu per a persones grans o amb patologies prèvies, tenim pacients a la UCI molt joves, de 17, 19 o 20 anys, i sense malaltia prèvia", ha explicat. Aquesta situació, remarca Rodríguez, genera un "estrès impressionant" en els professionals.

Rodríguez també remarca que la solidaritat i la crida a aconseguir material han estat claus per comptar amb el material necessari, a banda de les comandes que poden anar arribant. "És d'agrair que s'hagin bolcat en nosaltres", ha dit.

En relació a l'eventual posada en funcionament del pavelló de Fontajau com a hospital de campanya, la presidenta de la junta de personal exposa que els professionals "s'adaptaran al que sigui": "Tenim professionals molt qualificats i, si comptem amb la tecnologia necessària, anirem allà on calgui".