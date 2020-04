Aire fresc i suport virtual d'estudiants als centres geriàtrics

La impossibilitat d'entrar i de sortir de les residències geriàtriques com a mesura preventiva davant del coronavirus ha tallat en sec les visites de familiars, però també de voluntariat com els joves que participen en el programa intergeneracional de Càritas Diocesana de Girona «Apadrinar un avi». Per continuar viu i com gairebé tot en aquests dies de confinament, el projecte s'ha adaptat ràpidament a les noves tecnologies i ara, en comptes de visites, els residents reben missatges, fotografies i vídeos enregistrats per les noies i els nois que els apadrinen. Com a reacció, la gent gran ha començat a fer el mateix i ja ha gravat els primers missatges adreçats als joves.

El gir virtual del projecte té l'avantatge que els padrins són estudiants d'instituts de secundària que estan més que avesats a les eines digitals.

Amb el propòsit de contrarestar la sensació a l'alça de solitud i d'aïllament, la iniciativa que connecta dos col·lectius d'edat separats per unes quantes dècades s'ha adaptat a la situació de confinament i les visites presencials s'han substituït per l'enviament de textos, imatges i enregistraments.

«Apadrinar un avi 2.0», tal com Càritas Diocesana ha rebatejat el programa, ja sumava fa uns dies desenes de comunicacions virtuals que les noies i els nois han fet arribar als seus referents a les residències geriàtriques gironines.

Al llarg del curs, l'alumnat que col·labora amb l'entitat humanitària del Bisbat dedica unes hores cada setmana a visitar i a compartir temps amb persones grans que, al seu torn, els aporten experiències i la saviesa pròpia dels anys. Càritas indica que, en alguns casos, la relació ultrapassa els límits del curs escolar, un fet que contribueix a augmentar l'autoestima i el benestar dels residents.

D'altra banda, estudiants de diversos serveis d'intervenció educativa de Càritas Diocesana de Girona també s'han afegit a l'acció, així com associacions de mares i pares d'alumnes d'algunes escoles i instituts. Per fer-ho possible, l'organització destaca la col·laboració que obtenen de les residències per tal de mantenir un recurs que té com a objectiu ajudar els usuaris a suportar l'aïllament una mica millor amb el suport i l'acompanyament virtual que els donen uns joves que, per generació, podrien ser els seus nets.