Un cotxe xoca contra un ase a l'antiga N-260 a Olot i l'animal mort arran del fort impacte

Un conductor va patir un accident de trànsit dijous a la nit a Olot per la irrupció d'un animal poc habitual, un ase. L'animal va aparèixer al mig de la carretera poc després de les deu de la nit, quan el vehicle circulava pel vial nord de la ciutat, l'antiga N-260. Es tracta de la carretera coneguda com de la Cantina que enllaça Olot amb Vallfogona del Ripollès.

El conductor del turisme va patir ferides de poca gravetat i el SEM el va evacuar amb ambulància fins a l'hospital comarcal d'Olot. A conseqüència del xoc, el xofer va acabar amb petites ferides pel trencament de vidres fruit de l'impacte amb el ruc. L'animal, però, no va tenir la mateixa sort, va acabar morint a causa del xoc amb el cotxe.

Fins al lloc del sinistre viari s'hi van desplaçar efectius del SEM, Policia Municipal d'Olot i els Bombers. L'últim cos d'emergències finalment no va haver de treballar en el sinistre malgrat el desplaçament.



Accidents amb animals

Els accidents de trànsit per irrupcions d'animals són força habituals a les comarques de Girona, però el que en causa més sol ser el senglar. Els animals causen uns 9.000 accidents cada any a la demarcació de Girona. Rarament, però, n'hi ha amb animals de grans dimensions, com el d'aquest cas d'Olot, amb un ase. Quan hi ha un sinistre viari d'aquestes característiques, els xocs frontals entre un equí i un cotxe són molt perillosos. El vehicle impacta amb les potes de l'animal i els vidres trencats acaben anat a parar al cos de la víctima. A més, si el cotxe circula de pressa el resultat pot ser letal per al conductor.

Aquests dies de confinament s'han trobat animals que passegen per carrers de les poblacions i que han marxat del seu territori habitual o almenys on els solem veure.



Un ruc abandonat

A la mateixa comarca de l'accident, fa uns dies, amb no poques dificultats, van recollir un ase a la Vall de Bianya i el van dur al refugi d'animals de la Garrotxa, on està amb bona salut. El ruc mort en l'accident de trànsit de dijous, segons fonts consultades, també podria haver estat abandonat.

Hi ha altres animals que durant l'estat d'alarma s'han pogut veure fora dels seus circuits habituals, com són els ànecs, per exemple, que normalment estan pel voltant de l'Estany de Banyoles. Aquests últims dies n'han aparegut transitant tranquil·lament en carrers pròxims.

En altres poblacions gironines han tornat a baixar del bosc i zones properes de les ribes de rius fins al carrers de les poblacions. Alguns veïns n'han vist des dels balcons i terrasses.