Els joves de Palafrugell aposten per netejar les platges en un procés participatiu local

El Consell dels Joves ha decidit realitzar una jornada de recollida de deixalles/plàstics a les platges. Aquesta ha estat la proposta més votada d'un procés participatiu. La intenció és fer aquesta neteja de platges un cop acabada la temporada d'estiu. La jornada estarà coordinada per les àrees de Medi Ambient i Joventut de l'Ajuntament de Palafrugell, dins d'unes Jornades de Medi Ambient de conscienciació que englobarà altres accions.

Aquesta proposta, formulada per Ona Peral, va sorgir en un taller amb delegats de l'INS Frederic Martí i Carreras, el mes de maig de 2019. Des de l'Àrea de Joventut, segona informa l'Ajuntament en un comunicat, es va contrastar amb la mateixa jove quines havien estat les inquietuds que la van portar a fer la proposta. De la conversa en van sortir dues línies de treball: per una part, la sensibilització d'adolescents i joves i també de les seves famílies; i, per l'altra, la realització d'una acció conjunta on s'impliqués els joves del municipi en la recollida de deixalles i cura de les platges. El Consell dels Joves es va reunir el febrer, quan els joves van poder votar entre sis propostes diferents, sent la que va rebre més suports.

El Consell de Joves de Palafrugell és un òrgan de participació per a joves de 14 a 29 anys que es va crear l'any 2017 i s'articula com a vehicle de comunicació estable entre els joves i l'Ajuntament. El Consell, cada any, fa un procés participatiu en el qual els joves aporten idees i decideixen el destí dels 3.000 euros que aporta l'àrea de Joventut.