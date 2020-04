Moren deu persones a la residència de Sant Hilari a causa del virus

L'Ajuntament de Sant Hilari ha confirmat la mort de deu persones que residien en el geriàtric municipal a causa del COVID-19. Tot i que l'administració local va anunciar en un comunicat que el recompte de víctimes mortals era de nou, fonts de l'Ajuntament van confirmar que es va produir una altra defunció després de comunicar-ho als mitjans i elevant a deu el recompte total de víctimes mortals. En la missiva, l'Ajuntament posa de manifest que després de detectar el brot de coronavirus –el 26 de març, que va confirmar els positius de tres persones– es va procedir a fer proves a tots els residents i al personal, per separar-los en tres grups: lleus, greus i no infectats. Cal puntualitzar que les proves que es van fer per confirmar el brot les va practicar el departament d'epidemiologia de Salut, mentre que l'empresa gestora de la residència, Sumar, va pagar a un laboratori per fer les proves a la resta de residents i al personal, així ho han confirmat des de la direcció de la companyia.

Des de la batllia han explicat que es va traslladar als residents no infectats al Vilar Rural, mentre que els positius es van aïllar a la residència i en paral·lel es va procedir a fer la desinfecció del centre. L'Ajuntament destaca que l'abast del brot ha afectat al 40% dels usuaris de la residència –que segons fonts consultades equival a una trentena de persones– i al 20% del personal que hi treballa, un percentatge que suposa almenys una desena de treballadors. D'altra banda, una vintena de residents del geriàtric amb simptomatologia lleu però que han resultat positius han estat traslladadats en dos viatges a la residència que Afers Socials ha habilitat a Santa Eugènia. A Sant Hilari, un cop fetes les tasques de neteja i desinfecció, el centre ha quedat separat de manera que en una de les tres plantes hi ha els pacients que han resultat positius i es troben en estat greu, i en una altra planta hi ha la resta de residents als quals se'ls ha fet les proves i han resultat negatius, que fins ara estaven en el Vilar Rural però un cop fetes les tasques de neteja i desinfecció han sigut derivats de nou a la residència municipal. Des de l'Ajuntament insisteixen que aquestes dues plantes tenen punts d'entrada i sortida pròpies de manera que els accessos són independents.

Qüestionats per saber si s'està derivant els pacients greus als hospitals, des de l'Ajuntament responen que «la residència no té metges, només infermeres, i gestionen els casos greus a través dels metges del CAP. El que sé és que quan hi ha un cas molt greu i que ha de tenir un final ràpid es parla amb les famílies i se'ls hi comunica per si algú vol entrar amb un equip de protecció, una sola persona, a quedar-se fins al final i acompanyar-lo en el moment de morir. Això ho oferim. De totes maneres fem tots els esforços perquè ningú mori sol i respectant la voluntat de cadascú».



Dues morts més a Palafrugell

Pel que fa al brot del Centre Palafrugell Gent Gran, els Serveis de Salut del Baix Empordà (SSIBE) van confirmar ahir la mort de dues persones més a causa del COVID-19, elevant a 10 el nombre de víctimes mortals del centre, on hi ha 24 casos més confirmats entre els pacients, un dels quals és l'intern del Palamós Gent Gran que va contraure la malaltia i a qui es va traslladar fins a Palafrugell. També hi ha sis interns més pendents de rebre els resultats de la prova. Al Centre Palamós Gent Gran, hi ha tres avis més esperant rebre els resultats del test.

D'altra banda, la Corporació de Salut del Maresme i la Selva va informar ahir de la confirmació dels dos primers casos positius de coronavirus als dos centres sociosanitaris que gestionen: l'Hospital Asil Sant Jaume de Blanes i el Centre Sociosanitari de Lloret de Mar. Des de l'Ajuntament de Blanes van apuntar que les direccions d'ambdós centres han pres les mesures de protecció i seguretat pertinents, aïllant els dos pacients a les seves habitacions.