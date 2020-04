Nou canal per a la venda «online» per a pastissers i xocolaters

La propagació del nou coronavirus ha provocat la paràlisi de gran part del teixit econòmic. Les fleques i pastisseries, si bé són establiments que poden romandre oberts en ser considerats sectors de primera necessitat, no tots ho han pogut fer i també s'han abaixat persianes.

Una de les opcions a les quals han optat moltes fleques és potenciar la venda digital, sobretot amb la vista posada a una Pasqua que enguany, segons va assegurar ahir el Gremi de Pastissers a l'Agència Catalana de Notícies, espera una baixada del 50% que es traduiran en una venda de 75.000 mones a la província de Girona. A més, el gremi calcula que des de l'aplicació de l'estat d'alarma, les vendes s'han reduït entre un 20% i un 25%. Per això, moltes pastisseries han tancat la persiana des de fa dues setmanes i optaran per obrir altre cop per Setmana Santa, mentre que d'altres s'han organitzat a través de webs o xarxes socials per reconduir el circuit.

En aquest sentit, a l'allau de propostes que han anat sorgint per part de particulars i també empreses per facilitar l'adaptació al nou escenari econòmic s'hi ha sumat la multinacional Puratos.

La productora de matèries primeres per fleques, pastisseries i xocolateries amb plantes a Sils i Riudarenes, va anunciar ahir que oferirà als seus clients la possibilitat de potenciar la venda per internet a través d'un portal de pagament.

La multinacional, que fa poc més d'un mes va anunciar una inversió de 20 milions d'euros a la seva planta de Sils, assegura en un comunicat que oferirà gratuïtament una plataforma de pagament on podran oferir fins a 20 productes per potenciar un canal generalment poc explotat en un sector molt tradicional. La posada en marxa de la mesura té l'objectiu, sosté l'empresa, «d'alleujar» el sector durant «el moment especialment delicat» que viu.

Tal com explica l'empresa, aquesta plataforma, a més de suposar una «nova finestra de venda per a mestres forners, pastissers i xocolaters», també es podrà utilitzar per planificar comandes.

Els establiments adherits podran afegir la plataforma de pagament al seu lloc web, que hauran de tenir habilitat prèviament. A través del gadget podran incloure la vintena de productes que vulguin oferir així com informació d'al·lergògens, una descripció i imatges. Posteriorment, els establiments rebran les comandes a través de correu electrònic. El projecte permetrà l'ingrés gratuït als negocis adherits fins al 30 de maig.

Posposar la festa

Paral·lelament al potenciament del comerç en línia o a les opcions de reduir o tancar temporalment els negocis per fer front al virus, una altra de les opcions que es planteja el gremi pastisser és la de celebrar la festa de la mona més endavant, i potenciar en canvi la segona mona, que se celebra l'1 de juny. Aquesta tradició acapara el 20% de les vendes del sector en tot l'any.