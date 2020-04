Policies locals i Mossos intensifiquen controls en municipis turístics

Els cossos policials van intensificar ahir els controls per evitar desplaçaments cap a zones turístiques i segones residències per la Setmana Santa. Alguns municipis gironins s'han trobat en els darrers dies amb gent que hi ha entrat de nit per tal d'evitar els controls dels Mossos d'Esquadra i policies locals, que s'intensifiquen els caps de setmana precisament per evitar desplaçaments i blindar les entrades als municipis, tal com s'ha fet en els darrers tres caps de setmana des que hi ha a l'estat d'alarma en vigor. El Servei Català de Trànsit va informar ahir que aquest cap de setmana es faran 200 controls arreu de Catalunya i recorden la importància de quedar-se a casa i efectuar únicament els desplaçaments imprescindibles i permesos.

En punts com a Cadaqués, ahir l'Ajuntament ja va informar d'aquest reforç policial a l'única via d'entrada al nucli, on es revisa la documentació de tots els vehicles que hi vulguin accedir i en cas que els ocupants no tinguin la primera residència a Cadaqués se'ls sanciona i se'ls obliga a retornar al lloc d'origen. Des del decret de l'estat d'alarma, s'han identificat 359 persones, 335 vehicles i s'han aixecat 12 actes durant el mes de març i fins a l'1 d'abril.

A Roses, l'accés al municipi també està protegit per evitar que veïns d'altres municipis s'hi desplacin aprofitant les excepcions. Roses té dues vies d'accés, des de Figueres i Palau-savardera, de tal manera que les dues connexions estan restringides, explica el regidor de Seguretat, Joan Plana. La Policia Local ja ha aixecat 138 denúncies. També es va detenir un reincident fa pocs dies perquè no parava de sortir al carrer i a més, envaïa l'espai vital de la gent i s'hi acostava generant problemes.

A les portes de la Costa Brava Sud, a Maçanet de la Selva, els controls dels Mossos d'Esquadra s'intensifiquen a la sortida de l'autopista i a l'N-II, mentre que al nucli se n'encarreguen els municipals. Maçanet és un poble de grans urbanitzacions i l'alcaldessa, Natàlia Figueras, explica com els primer cap de setmana es va produir una allau de gent que ja no s'ha tornat a repetir. «Molts van aprofitar que no hi havia controls i ara ja no s'han mogut del poble», explica i avança que s'intensificaran durant la Setmana Santa. «Creiem que tota aquella gent que no ha vingut pot acabar fent-ho», alerta.

Una situació similar es viu a Blanes, on es fan mes controls per frenar l'arribada de vehicles per la Setmana Santa. Entre el 16 i el 29 de març, la Policia Local ha identificat 1.500 vehicles i ha fet 300 denúncies.

Malgrat que la mobilitat ha caigut en picat, les dades mostren que encara hi ha un nombre de persones que surt per fer activitats no autoritzades.



Les xifres

Dimecres es van aixecar 216 actes entre els Mossos i policies locals a la província i es van arrestar tres persones. En total van realitzar 681 identificacions de persones i van controlar 472 vehicles. Les últimes dades mostren que els darrers dies han anat de baixa.

A Lloret de Mar, la Policia Local utilitza drons i s'han realitzat tres detencions i també han hagut d'imposar 18 sancions a persones per desobeir els policies.

A Palamós, des de l'inici de l'estat d'alarma, la Policia Local ha denunciat 29 persones i 29 vehicles. S'han realitzat dues detencions i 180 controls. Cal destacar que es va detenir un home que per tercer cop desobeïa el confinament. I en el cas de Santa Cristina d'Aro, s'han aixecat ja 17 actes contra persones.