«Les residències són un meló que ens fa por que s'obri»

Com està en aquests moments la situació a l'hospital de Palamós?

Fa molts dies que ens estem preparant. Teníem uns models matemàtics creats pel Departament de Salut per predir l'evolució de la malaltia en funció de la població de cada territori, i la setmana passada vam anar clavats sobre les previsions d'aquests models. Ara, en canvi, estem un 50% per sota del que prevèiem. Tenim menys pacients ingressats a planta i també menys de greus. Tenint en compte el que ens esperàvem, estem en un moment de tranquil·litat, però és una tranquil·litat incòmoda, perquè sabem que en qualsevol moment poden venir molts pacients greus.

Quin és el principal problema, en aquest moment?

Sobretot, les residències. A Palafrugell tenim una residència amb molts avis que han donat positiu. Aquest tema ens preocupa, perquè no tenim tests ràpids que ens permetin separar positius i negatius, sinó que ens triguen dos dies a arribar els resultats. I en dos dies, potser aquella persona ha passat de ser negativa a positiva, que això ens ha passat. I encara que estiguin aïllats, no saps a qui han pogut contaminar. Això ens complica molt la gestió d'aquests avis. Els positius els aïllem, i a la residència de Palafrugell hem habilitat tota una planta amb 30 llits que l'està portant personal de l'hospital. Ens n'anem sortint, però és complicat. Si tinguéssim tests més ràpids que ens permetessin permetre separar els contagiats de forma immediata, seria més fàcil. Però no ho podem fer.

Saben si arribaran aviat?

Mira, cada dia rebem notícies diferents. Primer ens van dir que dijous passat, després que divendres, ara que en tindríem un, ara cap, ara tantes proves, ara moltes menys? no sabem res segur. Diuen que tot està en camí. Però si arribessin, ens han dit que no podrem fer proves a tothom que està a casa. Per tant, el número de persones que estan passant el coronavirus a casa seva mai el tindrem. Hem de prioritzar les proves a residències i professionals.

Quin és el grau d'afectació en el personal sanitari?

En aquests moments tenim 56 professionals positius i 27 que estan pendents de resultat, aïllats a casa. De moment, ara, aquesta situació és bastant sostenible. La sort és que vam anar veient què passava en altres hospitals quan nosaltres encara no teníem cap cas. Llavors, des del primer moment vam enviar molt professionals a casa per protegir-los, de manera que a mesura que s'han anat detectant positius els hem pogut anar substituint pels que s'havien quedat a casa. Això fa que la situació, ara mateix, sigui molt sostenible, no per exemple com a Igualada. Nosaltres ho hem pogut allargar una mica i hem pogut muntar un hotel per a avis de residència, un hotel per a gent amb coronavirus que no es pot aïllar a casa i, a l'hospital, una UCI específica per a gent amb coronavirus.

Per tant, no han necessitat reforços humans?

Sobretot hem necessitat ajut amb el tema d'auxiliars i infermeria, de manera que hem comptat amb estudiants d'últim any que fan de pinches amb les infermeres. En canvi, de metges en tenim. Els otorrinos, els oftalmòlegs, que tenen menys feina... ja els n'hi donem.

El fet que la pandèmia s'hagi produït en temporada baixa a la Costa Brava, n'ha facilitat la contenció?

És cert que tenim ingressades persones que són de segones residències, però el número no és molt gran. Hi ha qui diu que aquí ens ha arribat menys perquè no hi arriba el transport públic, però tampoc sé quina base científica té això. En canvi, el fet de ser temporada baixa ens ha dificultat tot el tema de la gestió dels hotels. Molts estan tancats i els seus professionals han patit un ERTO, de manera que ells et donen les claus i tu t'has d'espavilar, perquè no comptes amb el personal. Ara, el Servei Català de Salut ens està ajudant a buscar un hotel on puguin descansar els professionals que viuen lluny o que conviuen amb algun col·lectiu de risc.

Quines són les previsions per als propers dies?

En el nostre cas, ens hem aplanat. Segons el model matemàtic, ens havíem de col·lapsar aquest cap de setmana, però estem molt lluny de la situació on pensàvem que seríem. Preveiem estancar-nos, i ara mateix tenim recursos per donar resposta a tohthom que ve, amb espai a la UCI per gent que té coronavirus i gent que no. Però les residències són un meló que ens fa molta por que s'obri.

Temen nous casos com el de Palafrugell?

Sí, i tant. De moment, però, només s'ha detectat un cas en una residència petita de Torroella, que compta amb els recursos i mesures per poder fer l'aïllament.

S'estan notant ja els efectes del confinament?

Sí. De fet, l'única teoria que em sembla sòlida sobre per què nosaltres estem en una situació estable és la del confinament. Potser el model matemàtic amb el qual vam fer la previsió no comptava amb el confinament, i la veritat és que la gent del Baix Empordà l'ha complert molt bé. Les urgències han baixat en picat, la gent truca abans d'anar al CAP i hi ha un filtratge telefònic previ. La gent ho ha entès perfectament i es nota molt, i això ens ajuda moltíssim.