Treballadors del Trueta demanen respiradors urgentment

Treballadors de l'hospital Trueta de Girona alerten que necessiten que arribin respiradors «amb urgència», segons va informar ACN. La presidenta de la junta de personal, M. Àngels Rodríguez, va detallar que fins ara no hi ha hagut manca de respiradors perquè la regió sanitària ha mobilitzat els que hi havia a l'abast per cobrir les necessitats del Trueta i dels hospitals comarcals. «Però encara estem tirant de respiradors vells que teníem en magatzems, d'algunes donacions i de clíniques, inclús veterinàries, per això fem una crida perquè en puguin arribar el més aviat possible», va afirmar.

Segons fonts oficials del Trueta, les empreses que produeixen aquest tipus d'aparells estan rebent moltes comandes i estan oferint temps d'entrega molt llargs, d'entre sis i vuit setmanes. És per aquest motiu que tota la Regió Sanitària de Girona, tant el CatSalut com totes les entitats proveïdores, estan «centrant els seus esforços» per tenir més respiradors. En aquest moment, entre el Trueta i el Santa Caterina hi ha 85 pacients amb ventilació mecànica invasiva, tots ells amb aparells que han estat supervisats per electromedicina. Val a dir, que aquest servei ha rebutjat aparells per no complir les condicions òptimes. Entre respiradors que avui dia estan en funcionament, n'hi ha vuit de transport i quatre que han cedit les clíniques veterinàries, i que són aptes per a l'ús amb persones. Ahir Salut en va enviar deu més. «En la mesura que vagin arribant s'aniran substituint els de transport i en segona instància els de les clíniques veterinàries», van admetre. En previsió, l'hospital ja està preparat per obrir la setena UCI en el cas que aquesta sigui necessària.



Queixa de metges i infermeres

D'altra banda, el Col·legi Oficial d'Infermers/res de Girona (COIGI) i el Col·legi Oficial de Metges de Girona (COMG) denuncien les condicions en què els sanitaris es veuen obligats a desenvolupar les seves feines, sobretot per la falta d'Equips de Protecció Individuals (EPIs) i del material per fer les proves diagnòstiques de COVID-19.



144 víctimes en total a Girona

Ahir el nombre de morts per COVID-19 a la Regió Sanitària de Girona va tornar a pujar respecte a dijous tot i que no va arribar al pic d'altres dies. Es van registrar setze defuncions, set més que dijous i el total s'eleva a 144.

Quant a nous casos, també van pujar respecte a dijous, ja que n'hi van haver 150 de nous, trenta més. D'aquests, 108 estan greus dels 597 hospitalitzats. Els professionals sanitaris confirmats per coronavirus ja superen el mig miler, amb 514. El nombre d'altes hospitalàries acumulades que s'han produït en els hospitals de la Regió és de 329. Ahir n'hi va haver 61 més, dels dies que n'hi ha hagut més des de l'inici de la crisi.

Segons dades oficials publicades dijous al vespre, a l'Institut Català de la Salut de Girona hi ha 117 treballadors infectats, 77 al Trueta i 40 a l'atenció primària. A l'Institut d'Assistència Sanitària n'hi ha 121: 64 són de l'hospital Santa Caterina, 32 del Centre Sociosanitari, 14 de la Xarxa de Salut Mental i 3 d'atenció primària; 8 són d'àrees de suport.

Respecte als hospitals comarcals, a Olot ahir es va produir una nova víctima i el total del centre s'eleva a setze. Hi ha 57 professionals infectats, sis més que dijous i tenen 46 pacients amb COVID-19 ingressats a l'hospital, tres menys. D'aquests, n'hi ha dos a l'UCI. També se n'ha traslladat un al Trueta. A més, el centre va donar quatre altes.

En el cas de l'hospital de Blanes, es van confirmar dues noves defuncions, elevant la xifra total a tretze. Es van confirmar quatre nous casos positius per COVID-19, que deixen en 36 el total d'hospitalitzats. També es van registrar nou noves altes, i ja en sumen vint. Com a novetat, es va detectar el primer cas a l'Hospital Asil de Sant Jaume de Blanes i el primer al Centre Sociosanitari de Lloret.

L'hospital de Campdevànol té diagnosticats 66 casos positius per coronavirus. A més, s'han registrat cinc defuncions des de l'inici de la pandèmia. Ahir no n'hi va haver cap de nova. Hi ha 28 persones ingressades positives o amb símptomes, i sis pacients s'han traslladat altres centres.Hi ha sis sanitaris positius, els mateixos que dijous. En total, s'han donat disset altes.

Dues persones més han mort per coronavirus al Centre Palafrugell Gent Gran, cosa que ja eleva a deu les víctimes de la COVID-19 en aquest geriàtric del Baix Empordà. D'altra banda, a l'hospital de Palamós hi ha ingressats 32 pacients i tretze més es troben pendents de resultats. Fins ara hi han mort quatre persones. Per últim, hi ha 52 professionals del grup infectats amb coronavirus. Són quatre menys que dijous però, per contra, van augmentar els professionals que es troben aïllats en espera de saber si tenen el virus. En un sol dia, es va passar de 27 a 47.

La Fundació Salut Empordà va registrar una defunció més per coronavirus i la xifra global ascendeix a set. L'ens té registrats 132 casos positius, setze més que dijous. D'aquests, 38 són sanitaris. Ahir es van donar quatre altes i ja en total ja en suma 29.