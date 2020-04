Compres més hedonistes al súper: alcohol, rebost i crispetes

Segona setmana de confinament. Després de quatre dies de «bogeria» als supermercats amb l'anunci de l'estat d'alarma, els consumidors han canviat la tendència de compra i han optat per suplir el que no poden adquirir als locals tancats pel coronavirus. Els supermercats han detectat que es carrega més i es compra més

'hedonisme és la doctrina filosòfica que identifica el bé amb el plaer, a grans trets. I ara que les llars s'han convertit en l'únic camp de batalla (en llocs de feina i descans, en àmbits de connexió i desconnexió alhora), els hàbits de compra també s'han hagut d'adaptar a les circumstàncies per una qüestió de «supervivència».

I és que dues setmanes després del tret de sortida a un estat d'alarma amb confinament inclòs, les imatges que es veuen als supermercats ja no són de carros plens fins a dalt de paper de vàter o productes higiènics com si s'hagués d'acabar el món.

De fet, segons apunten diverses grans superfícies a aquest diari, això va durar els quatre primers dies, quan tothom estava desorientat i manava el «campi qui pugui». I si bé la tendència de compra no és exactament la mateixa a cada superfície, molts comparteixen que dos dels productes que han augmentat més les vendes els últims dies són els productes de rebost (farines, llevats i ous), els aperitius (patates de bossa, còctels de fruits secs) i l'alcohol.

Els supermercats de Caprabo i Bon Preu destaquen que, genèricament, els productes que més s'estan venent aquests últims dies són productes amb dates de caducitat llargues. Més enllà del que s'endevina com una tendència creativa a les cuines dels gironins, també augmenten la carn i els productes de neteja i desinfecció. Fonts del Bon Preu també destaquen increments en tints pel cabell.

I aquest canvi d'hàbits no només s'ha constatat a les grans superfícies, sinó que també ho han viscut supermercats de barri. Al Novavenda del carrer de la Rutlla de Girona el personal que hi treballa veu com diàriament les lleixes de les crispetes de microones queda buida. I potser per acompanyar-ho en una correlació probable, apunten que les vendes de cervesa i vi s'han «disparat». En canvi, el cava no acaba de calar. I a l'altra banda de la trinxera de les begudes, és a dir, les que són ensucrades, les vendes també han anat en augment. Ningú té excusa.

«Ara la gent no pot anar als bars així que ho venen a buscar aquí i s'ho prenen a casa», opina Glòria Moreno, treballadora del supermercat.



Més vendes

De per si, les vendes han augmentat durant l'estat d'alarma, i de fet molts supermercats han hagut de contractar més personal per fer front al servei de compra per internet, que també s'han disparat. La pujada de vendes ja es va poder constatar a principis d'any. Ho confirmava aquest divendres l'Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat) amb una evolució a l'alça de les vendes a les grans superfícies catalanes aquest febrer d'un 6,8% respecte del mateix mes de l'any passat. Si sumem els dos primers mesos de l'any acumulats, la pujada és d'un 2,9%.

El fet de visitar més les grans superfícies ha afavorit les imatges de llargues cues als exteriors amb gent esperant amb carros amb els dos metres de distància. Aquesta distorsió en la qual estem habituats ha vingut acompanyada de canvis d'hàbits en els consumidors. En el cas dels supermercats Mercadona, s'apunta a una «compra lineal» durant la setmana, és a dir, les vendes no es concentren en els divendres i els dissabtes, com solia ser habitual abans de l'estat d'alarma. També es fan compres més concentrades i la gent no ve tant a degoteig. De fet, pràcticament la majoria d'establiments han reduït les franges d'obertura i tanquen al migdia. Tots han establert protocols de protecció per garantir la seguretat i higiene als locals i asseguren que tothom respon a la situació amb responsabilitat.

En aquest punt hi ha divergència de criteris. «Al nostre supermercat, si bé quasi tothom respecta les normes, sempre te'n trobes un que ve acompanyat, o que ve cada dia o fins i tot més d'un cop al dia, i quan els ho comentes et diuen que no ho sabien», explica Moreno. «S'ha de tenir molta paciència», subratlla.