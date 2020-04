Estat d'alarma fins al 26 d'abril, però amb menys restriccions laborals

L'estat d'alarma s'allargarà fins al 26 d'abril, però no serà tan estricte com l'actual i s'aixecaran restriccions laborals. Així ho va anunciar ahir el president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, que dimarts demanarà una nova pròrroga al Congrés dels Diputats, tot i que també va avisar que encara caldrà sol·licitar-ne almenys una altra. «Ja anuncio que vindran més dies d'estat d'alarma, no els mateixos, serà diferent» –va aclarir– perquè la situació s'anirà «modulant» en funció de com vagin evolucionant les dades sanitàries.

El president va confirmar que aquesta nova pròrroga s'ajustarà a les condicions que el Congrés va aprovar el 26 de març, quan va autoritzar la primera fins a l'11 d'abril. És a dir, que la paralització de l'activitat productiva no essencial s'aixecarà el 10 d'abril, com estava previst. Això no significa que el Govern renunciï a «respondre com més aviat millor» si es produeix un repunt, i l'obertura de comerços, establiments d'hostaleria i altres locals d'oci sí que continuarà vetada almenys fins al 26 d'abril.

«Estem davant la gran crisi de les nostres vides», va alertar el president, que es va mostrar contrari a «relaxar» de manera precipitada les restriccions de mobilitat dels ciutadans que estan vigents des del 14 de març; encara que –va afegir– «tot apunta que Espanya comença a veure la llum al final del túnel». Pedro Sánchez va precisar que les mesures podran començar a aixecar-se progressivament quan s'iniciï de forma clara el descens en la corba de contagis.

Si ahir el president va voler insuflar ànims tot expressant la seva confiança en què el país recuperi la normalitat més aviat del que s'esperava, també va evitar generar falses expectatives.

Pedro Sánchez va avisar que, abans d'iniciar el «retorn progressiu cap a una nova normalitat social» i cap a la reconstrucció de l'economia, queden «setmanes de restriccions». «Tindrem successius estats d'alarma en funció del que duri la transició», va incidir; alhora que va reconèixer que es tracta d'un «sacrifici enorme, però molt necessari».

Això sí, va explicar que en el si de Govern de l'Estat hi ha un equip d'epidemiòlegs i altres professionals que estan pensant en aquest mitjà termini i en com actuar quan s'hagi doblegat la corba. El pla que preparen per recuperar la normalitat econòmica i social inclou mesures d'higiene individual i col·lectives; accions sanitàries per tractar els infectats, però també iniciatives de reconstrucció de l'economia. En aquest punt, no va concretar si es recomanarà l'ús generalitzat de mascaretes entre els ciutadans per sortir al carrer, com havia avançat el ministre Salvador Illa, però sí que es garantirà la provisió d'aquesta mesura de protecció i dels gels desinfectants, a més de controlar el seu preu per facilitar-ne la compra i evitar preus abusius.

Sánchez va justificar el fet d'anar sol·licitant successives pròrrogues de quinze dies perquè mai abans, en la democràcia actual, s'havia decretat un estat d'alarma d'una envergadura similar. En la seva opinió, és important que, de cara al futur, si altres governants es veuen obligats a aplicar una mesura semblant, siguin conscients de la conveniència de retre comptes al Parlament.

Petició de suspensió d'impostos

Per la seva banda, l'empresariat de la CEOE i la CEPYME van alertar que la pròrroga de l'estat d'alarma proposada per Pedro Sánchez pot servir per accelerar la sortida de la crisi sanitària, però també pot fer «més profunda» la recessió econòmica per la caiguda dràstica de l'oferta i la demanda de béns i serveis. A través d'un comunicat, van lamentar que moltes empreses i treballadors viuen «una situació angoixant» perquè no tenen ingressos però sí que paguen impostos i, en aquest sentit, en van demanar la suspensió «de manera ràpida i eficaç». En concret, van demanar que se suspenguin tributs com l'IVA, l'IRPF o les cotitzacions a la Seguretat Social als sectors «més colpejats» pel descens de l'activitat.