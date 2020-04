L'estat d'alarma fa caure sota mínims la sinistralitat a Girona

Els carrers i la xarxa viària de les comarques gironines presenten un aspecte excepcional aquests dies. S'hi veuen circular alguns camions i vehicles que formen part dels serveis essencials i poca cosa més. El trànsit ha baixat enormement des que hi ha l'estat d'alarma en vigor. Ha estat un descens que cada cop ha anat a més i sobretot des que es va declarar el confinament total. Des de llavors, hi ha molt poca gent que ajudada de l'enginy i picaresca intenta burlar-ho i si se l'enxampa, pot acabar amb una sanció sota del braç.

La mobilitat ha caigut a nivells mínims. El director del Servei Català de Trànsit (SCT), Juli Gendrau afirma que entre setmana «la mitjana de reducció de la mobilitat és del 75%», una dada que encara baixa més en cap de setmana «aquests dies parlem d'entre el 90 i el 98% a tot arreu». Amb tot, el responsable del SCT destaca que hi ha una excepció en aquesta davallada i que és la Jonquera. En el pas fronterer, la davallada del trànsit és «molt important» però el percentatge és diferent de la resta de Catalunya.

El descens se situa «entre el 50 i 60% i es deu al fet que hi ha un trànsit continu de mercaderies de productes bàsics», ressalta Juli Gendrau. Que afegeix que aquesta situació també es «nota al peatge de Vila-seca perquè juntament amb la Jonquera, són els dos punts de Catalunya amb més trànsit de mercaderies». D'altres punts que mostren la baixada de la mobilitat són, per exemple, el túnel del Cadí, un punt d'unió cap a les estacions d'esquí de la Cerdanya i que ha vist caure el trànsit «el dissabte i el diumenge entre el 98 i el 99%».

Aquesta mobilitat s'ha traduït també en una baixada en picat de la sinistralitat a les comarques gironines. A la xarxa viària des del dia 9 de març s'han produït 24 accidents de trànsit, segons les dades facilitades pel Servei Català de Trànsit. Només un d'ells ha tingut una persona amb ferides greus i la resta de ferits (30) ho han estat de caràcter lleu.

La baixa sinistralitat ha fet que les comarques de Girona registrin cada dia de mitjana entre un i dos accidents de trànsit. S'ha de dir que el dia d'entrada en vigor de l'estat d'alarma (15 de març) no va haver-hi cap sinistre viari a la xarxa de carreteres de Girona. I des de llavors i fins al dia 30, se n'han produït 13. El dia que n'hi van haver més va ser el 25 de març.

El director del Servei Català de Trànsit Juli Gendrau considera, en declaracions a Diari de Girona, que amb la baixada de la mobilitat i la sinistralitat es pot veure que «la gent ha respost». També subratlla que la poca sinistralitat demostra que aquells qui agafen un vehicle -serveis essencials- ho fan «amb molta precaució, la gent va amb tranquil·litat» i considera que això es pot deure a la situació d'estat d'alarma: «Hi ha preocupació i la gent no fa bestieses» al volant.



Pressió policial

Un altre factor que ha fet que la gent no surti al carrer i, per tant, que hi hagi menys accidents, ressalta el director del SCT, és que des de l'inici del confinament hi ha controls policials de Mossos i policies locals.

La pressió policial provoca que la gent sàpiga que es poden trobar la policia ,i per tant, eviten agafar el vehicle si no és en un cas de primera necessitat i permès en estat d'alarma.

A banda, la difusió que han realitzat des de les xarxes socials del Servei Català de Trànsit i diversos ens de la Generalitat, també ha ajudat en aquest aspecte, segons el responsable.

Una altra dada positiva és que no hi ha hagut accidents de trànsit mortals a Girona durant el temps de confinament.

Per a Gendrau, aquesta dada és destacable i demana que la gent es mantingui a casa durant la Setmana Santa. Finalment afirma que seguiran «mantenint els controls i reforçarem els dels caps de setmana». El titular del SCT remarca que, «el pitjor que pot passar amb la pandèmia és el relaxament» i per això, insta tothom a seguir amb el confinament a les seves llars.