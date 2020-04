L'exèrcit desinfecta la residència de Campdevànol en la primera acció a Girona

L'exèrcit va desinfectar ahir al matí la residència Vella Terra de Campdevànol. Els militars encarregats de fer la tasca van ser els destinats a la base de Sant Climent Sescebes i no la Unitat Militar d'Emergències. Aquesta és la primera actuació que fa l'exèrcit espanyol a les comarques de Girona durant la crisi del coronavirus.

Segons va explicar la directora tècnica de la residència Vella Terra, Isabel Mir, tres militars van arribar amb una furgoneta a les onze del matí i en una hora i 30 minuts van desinfectar els espais comuns de la residència. «Es van posar un vestit de protecció i van polvoritzar i fregar les parets, les butaques, les baranes...», va enumerar la directora. Mir va valorar que havia estat una actuació molt professional.

La directora també va plantejar que quan van conèixer l'oferta de l'exèrcit, es van posar en contacte amb l'Ajuntament de Campdevànol perquè els demanés una desinfecció com la que han fet en altres residències. «Tota prevenció és poca», va comentar i va considerar que l'objectiu és evitar el risc de contagis per cronavirus.

A més, va puntualitzar que a la residència Vella Terra no hi ha cap positiu de covid-19. «Un cop vam haver demanat la desinfecció, la resposta va ser immediata», va comentar. «Estem al servei de les persones grans i no per fer política», va valorar Isabel Mir.

També va explicar que es tracta de l'únic geriàtric que hi ha a la localitat de Campdevànol. El centre allotja 60 avis i àvies en un edifici de tres plantes posat en funcionament l'any 1996. «Hem pres moltes mesures perquè no entri el virus», va explicar la directora qui va afegir que han seguit les indicacions del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i han fet totes les prevencions possibles.

Olot i Torroella de Montgrí

D'altra banda, també s'ha ofert el servei de l'exèrcit a l'hospital de Campdevànol, però el centre no ho ha considerat necessari, ja que disposen de servei propi.

Torroella de Montgrí i Olot també s'han interessat pels serveis de l'exercit, tot i que estan valorant la possibilitat de fer-ne ús. En concret, a Torroella preocupen dues residències geriàtriques: la Vilabell, dividida en dos edificis i que té participació de l'Ajuntament, i la residència privada La Vila Montgrí.

Pel que fa a Olot, fonts municipals han confirmat que el consistori ha demanat l'ajuda de l'exèrcit, tot i que encara ha de valorar en quins espais caldria actuar. La capital de la Garrotxa compta amb l'hospital comarcal i sis residències d'avis com a llocs sensibles a desinfectar.