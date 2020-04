Els pobles turístics es blinden contra l'accés a segones residències

Les que haurien estat vacances de Setmana Santa han arrencat en ple confinament per evitar la propagació del coronavirus. Tot i això, i després de tres setmanes d'advertiments, multes i detencions per part dels cossos de seguretat, encara hi ha alguns agosarats que intenten arribar a les seves segones residències sigui com sigui o costi el que costi. Per aquest motiu, la majoria de municipis turístics de la demarcació ha optat per incrementar les mesures de control i blindar-se contra aquestes visites indesitjades amb tots els recursos dels quals disposen.

Un dels municipis on més s'ha evidenciat aquest enduriment en les mesures és al Port de la Selva, on a part de tanques i controls policials, fins i tot han col·locat blocs de formigó als accessos per impedir el pas dels vehicles. «Després de tres setmanes fent controls força suaus i veient la picaresca de la gent que se'ns seguia colant, ja en tenim prou», relata el regidor de seguretat, Roger Pinart, qui precisa que ara només es pot accedir al poble alt-empordanès per dos accessos i que estan molt controlats per la Policia Municipal i pels agents de Protecció Civil.

Tot i això, divendres a la nit es va fer recular cinc vehicles i es van posar quatre sancions. «Sabem que hi ha gent que ha provat d'entrar per altres llocs i no han pogut», lamenta.

En aquest sentit, l'edil explica que entre algunes de les excuses més «surrealistes» que han sentit hi ha la d'un home que venia de Llançà i que volia entrar al poble dient «que estava molt estressat de la feina i necessitava anar a una cala a fer una cervesa». Se li va imposar una sanció de 3.000 euros. També la d'una dona que assegurava que portava menjar a uns familiars impossibilitats i que en ser preguntada pel nom d'aquestes persones «no va saber respondre». Va ser multada amb 600 euros.

Però no només hi ha els que volen entrar, sinó també els que volen sortir. «Una família de Celrà que sospitem que tenen coronavirus volien sortir del poble amb l'excusa d'anar a una farmàcia a Llançà. Els vam fer recular i ara no poden sortir de casa on els portem els que necessiten», detalla Pinart, qui recalca que «no entra ni surt ningú sense una justificació».

A Begur, en canvi, de moment no han detectat cap incidència relacionada amb persones que intentin accedir al municipi baix-empordanès per anar a les segones residències. «A Begur s'hi ha de venir expressament i els que volien venir ho van fer fa dues setmanes i ja estan confinats aquí», explica el regidor de Promoció econòmica i Turisme, Eugeni Pibernat. Explica que, tot i ser Setmana Santa, s'han mantingut els controls de seguretat que ja es feien els altres dies en els accessos. «Els hotels, càmpings i restaurants estan tancats i la gent de fora són persones que ja venen al poble habitualment els caps de setmana i passen el confinament aquí», concreta.



Intervencions als municipis

Un dels municipis turístics on més actuacions es van fer divendres a la nit va ser a Palafrugell: sobretot als accessos a Calella, Llafranc i Tamariu. Es van identificar 733 vehicles i 761 persones, de les quals 14 van acabar en denúncia. Sis van ser per persones que volien anar a la segona residència. També es va fer una detenció per violència domèstica.

No va ser, però, l'única població del Baix Empordà a fer controls. A Palamós es van aturar 155 vehicles i se'n van identificar dos. A més, es van identificar tres persones i es van tramitar dues denúncies.

A Calonge i Sant Antoni, divendres es van aixecar set actes i ahir es van fer quatre denúncies de les quals tres eren per intentar anar a la segona residència.

A Torroella de Montgrí i l'Estartit, la Policia Local va fer 15 identificacions, de les quals dues van acabar amb sanció per intentar anar a la segona residència. A Platja d'Aro, es van identificar 101 vehicles i 110 persones.

Pel que fa a la Selva, els municipis on més denúncies es van tramitar divendres van ser Lloret de Mar i Blanes. A la primera, es van aixecar 28 actes en controls muntats per evitar que la gent de segones residències anés a la localitat a passar el cap de setmana.

A Blanes, es van identificar 445 vehicles, i es van aixecar 35 actes-denúncia per no poder justificar un motiu d'entrada al poble. A més, també es van identificar 62 persones.

A l'interior de la comarca, on es van fer més controls va ser a Vidreres i a Maçanet de la Selva, muncipis que concentren grans urbanitzacions amb moltes segones residències. A Vidreres es van posar set multes en zones residencials per incomplir el confinament mentre que a Maçanet es van identificar 30 vehicles -sense aixecar cap acte- a l'interior de les urbanitzacions.

De l'Alt Empordà, a llocs com l'Escala divendres es van controlar 148 vehicles i es va posar quatre multes, mentre que ahir es van fer més de 160 controls en vehicles i es van interposar 10 denúncies. De fet, en aquesta localitat, des de l'inici de l'estat d'alarma ja s'han identificat més de 1.000 vehicles identificats i s'han aixecat prop d'un centenar d'actes que acabaran en sanció.

A Roses, ja porten unes 150 denúncies des del dia que es van tancar les escoles i instituts.

Per la seva part, Mossos d'Esquadra va informar ahir que no oferiran dades per demarcacions fins demà.



Identificacions a Catalunya

Pel que fa a tot Catalunya, els Mossos d'Esquadra i les policies locals van realitzar entre divendres a la tarda i dissabte al matí 31 detencions i van aixecar 2.447 denúncies a ciutadans per incomplir el confinament decretat pel Govern espanyol per combatre l'expansió del coronavirus.

Així ho va detallar ahir el conseller d'Interior, Miquel Buch, que va explicar que s'han dut a terme 9.139 identificacions a persones, 7.706 a vehicles i una denúncia contra un establiment, si bé no se'n va tancar cap.

El conseller també va relatar que divendres es van denunciar deu persones per celebrar una festa a l'Arboç (Baix Penedès) trencant el confinament i dos esportistes que caminaven amb raquetes de neu per la Cerdanya.