Sánchez convocarà els partits per a uns nous Pactes de la Moncloa

El president del Govern, Pedro Sánchez, va anunciar que convocarà els partits per treballar en uns nous pactes de la Moncloa, com va passar a l'inici de la Transició, per reconstruir l'economia i el teixit social una vegada que se superi la pandèmia. Sánchez va apel·lar a aquesta unitat en una comparei-xença des del Palau de la Moncloa. «Tots els partits, amb independència de la seva ideologia, treballarem en uns nous pactes de la Moncloa per rellançar i reconstruir l'economia i el teixit social i perquè el nostre país no quedi bloquejat», va afirmar el cap de l'executiu.

Segons Sánchez, quan es derroti el coronavirus, serà necessari «prendre decisions transcendentals que condicionaran el futur dels més joves», de manera que caldrà «una unitat molt més forta i compacta». «Estem davant de la gran crisi de les nostres vides», va proclamar el president del Govern per fer veure la necessitat d'actuar junts.

Una unitat, va afegir, que s'haurà de desenvolupar «en tots els fronts, en el social, l'institucional, de les forces polítiques i de l'àmbit europeu». Sánchez va destacar que de la mateixa forma que els ciutadans «estan remant en la mateixa direcció» amb el confinament, també «s'ha de donar en les forces polítiques» per afrontar la tasca de reconstrucció.

Paral·lelament, el president del Govern va prometre que Espanya no renunciarà als eurobons i va advocar per un «veritable» pla Marshall per combatre la crisi econòmica generada per la pandèmia del coronavirus.

«Europa ha de treure una lliçó d'aquesta pandèmia i no pot fallar aquesta vegada», va afirmar Sánchez, que es va mostrar convençut que els governs més reticents, entre ells Alemanya i Holanda, han d'adonar-se que han d'avalar el projecte comú. El cap de l'executiu va afirmar que és evident que la Unió Europea es troba en un «punt d'inflexió», però el que no se sap, segons va dir, és la seva direcció i d'això dependrà la resposta que donin els països.

«Si la Unió Europea existeix és precisament per fer front a aquest tipus de crisis des del punt de vista comú i conjunt; ho vam fer després de la Segona Guerra Mundial i ho estem fent ara. Ens estem jugant la fortalesa o el debilitament de la Unió Europea», va assenyalar.



El Govern, «constructiu»

En aquest sentit, va destacar que l'executiu serà sempre «constructiu, ferm i determinant» en les seves mesures i propostes, fet pel qual va insistir que Espanya no renunciarà als eurobons, perquè aquesta crisi econòmica i el consegüent impacte en els comptes públics ha de ser «comunitaritzada», ja que està afectant el conjunt de la Unió Europea.

Malgrat això, Sánchez va destacar que Espanya és un país «pragmàtic» i que sap que es poden trobar fórmules que avancin cap a una «major federalització i integració».