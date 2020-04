El poder de la solidaritat dels joves en temps de crisi

Una vintena de joves de Santa Cristina s'han unit per ajudar els més vulnerables durant l'estat d'alarma. És un exemple estès a molts altres municipis gironins

er la compra, tenir cura de mainada, o ajudar els estudiants a fer els deures són només una petita mostra de les feines de suport que aquests dies estan fent els joves de Santa Cristina d'Aro amb els sectors més vulnerables de la població. No són els únics, perquè iniciatives com aquesta s'estenen com una taca d'oli per tota la demarcació (Sant Feliu, Lloret, Arbúcies i molts municipis més), però els prendrem com a exemple. Tenen entre 18 i 28 anys, ja són una vintena, i agrupats en el marc de l'Associació Juvenil Cristinenca ja ha fet en un parell de setmanes una trentena de serveis. En temps de crisi, la solidaritat al poder.

«Aquesta és la prova que els joves estem implicats, que no només ens mou la festa, com a vegades es banalitza». Ho diu Rosa Vega, la presidenta de l'Associació, que coordina tots els moviments de la xarxa que han aconseguit muntar. S'hi van posar de pressa, el mateix divendres 13 de març, quan Pedro Sánchez va anunciar que decretaria l'estat d'alarma i l'endemà tot Espanya quedava confinada a casa. Aquell dia els van trucar des de l'àrea de Joventut de l'Ajuntament. «Havien vist que en alguns pobles es començaven a muntar grups solidaris per fer tasques per la comunitat. Nosaltres en vam parlar i ens hi vam posar». De la trentena de serveis que han fet fins ara «el més bàsic és donar atenció a les persones d'alt risc com són la gent gran o aquelles que tenen mobilitat reduïda, o que pateixen malalties i no es poden exposar. Anem a fer-los la compra i els la portem a casa, els llancem les escombraries i si cal sortim a passejar-los el gos», detalla Vega. A Santa Cristina, a més, «hi ha moltes urbanitzacions allunyades del centre de la població» i això fa que si aquests col·lectius vulnerables viuen sols, el confinament sigui encara més dur.

En un parell de setmanes ja sumen una vintena de voluntaris «i també tenim l'ajuda d'una mare que es va oferir per col·laborar». Rosa Vega diu que molts cops quan els truquen per reclamar-los ajuda s'emocionen: «La gent gran que viu sola està més angoixada i agraeix poder parlar amb algú. A nosaltres ens reconforta poder-los servir de suport». També hi ha, però, a qui li costa demanar atenció. Per això ja han contactat amb les farmàcies del poble, saben quina gent gran necessita determinats medicaments, i s'avancen: abans que els surtin a buscar, ells ja els els porten.

«Això és la prova que es pot fer una gran feina aportant el teu petit granet de sorra», afegeix. Els consta que d'iniciatives com la seva n'hi ha un munt, tant a les comarques de Girona com a tot el país. Joves que se solidaritzen amb els més vulnerables, atenent les seves necessitats o fent màscaretes casolanes per a qui en necessiti. Al Baix Empordà, per exemple, s'ha creat un grup per Telegram que també es dedica a fer tasques de suport als més necessitats en temps de crisi sanitària.

Vega té clar que «els joves estem implicats i hi som quant se'ns necessita. Aquest serà un dels aprenentatges que sortiran d'aquest drama del coronavirus. L'operatiu de Santa Cristina tindrà millores en breu: estudien engegar un servei de suport i orientació telemàtica o telefònica a l'alumnat que necessiti ajuda per fer els deures, correccions de redaccions o treballs, organització i tècniques d'estudi. Solidaritat per a tothom.