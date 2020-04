Aterra a l'aeroport de Girona un avió amb material per fabricar respiradors a la Seat

Un avió amb 60 quilos de material per produir a la fàbrica Seat de Martorell respiradors per als malalts de coronavirus va aterrar la nit de dissabte a diumenge a l'aeroport Girona-Costa Brava. El vol FTL862, de la companyia de càrrega espanyola Flightline, va arribar a les instal·lacions de Vilobí d'Onyar a dos quarts d'una de la nit, procedent de la localitat alemanya de Paderborn. És un dels vols especials que han estat autoritzats en els últims dies per l'Agència Estatal de Seguretat Aèria (AESA), destinats a subministrar mercaderies considerades «crítiques», entre les quals hi ha el material sanitari. En concret, segons les dades que ha facilitat AESA, en els últims 12 dies han estat autoritzats 87 d'aquests vols «extraordinaris», 61 dels quals per al transport de material sanitari.

Els productes que integraven la càrrega de 60 quilos que va arribar la nit de dissabte a diumenge a l'aeroport de Girona han estat traslladats a la factoria que l'empresa automobilística Seat té a Martorell, on s'utilitzaran per a la fabricació de respiradors per als malalts de la covid-19. Aquests respiradors, anomenats OxyGEN, ja han estat provats satisfactòriament. El seu disseny ha estat supervisat pels doctors catalans Manel Puig, Oriol Estrada i Josep Maria Nicolás, de l'hospital Germans Trias i Pujol (Can Ruti) i de l'hospital Clínic de Barcelona. Això no obstant, la seva fabricació en sèrie no es va aprovar per problemes administratius fins al passat dijous, quan l'Agència Espanyola del Medicament va donar-li el seu vistiplau definitiu.

Pràcticament paralitzats per la declaració de l'estat d'alarma, els aeroports de l'Estat espanyol continuen oberts, però, per al transport de mercaderia considerada «crítica» per a l'abastiment de la població, entre la qual hi ha el material sanitari. Fonts d'AENA han apuntat que «tant els treballadors del Girona-Costa Brava com els dels altres aeroports continuen treballant durant l'estat d'alarma per assegurar l'arribada d'aquests avions de càrrega, però també perquè els espanyols a l'estranger puguin tornar a les seves respectives llars i els turistes que encara es trobin aquí, als seus països d'origen. També segueixen operant-se els vols de l'Organització Nacional de Trasplantaments, els de les Forces i Cossos de Seguretat i els de Salvament Marítim».