Bargalló: «Esperem no donar el curs actual per finalitzat»

El conseller d'Ensenyament, Josep Bargalló, espera «no donar per finalitzat el curs actual i poder reobrir les aules encara que sigui poc temps». En una entrevista ahir al Via lliure de RAC1, Bargalló va dir que «ens hem de treure del cap que podem replicar l'aula» i també va insistir que cal «oblidar el concepte de temari».

Segons el conseller, «seria un error fer el tercer trimestre amb criteris d'avaluació» als alumnes de primària i secundària. A més, es mostrava preocupat pels alumnes que no tenen accés a internet, que calcula que són entre un 10% i un 15% del total.

Josep Bargalló va explicar que el Departament d'Ensenyament no té «data de reobertura» de les aules perquè les decisions es prenen «al moment». El conseller va explicar en aquest sentit que el 15 d'abril tenen una conferència amb tots els consellers de les comunitats autònomes i que un dels temes seran «les directrius a seguir d'ara endavant».

Un cas a part són els alumnes de segon d'FP i segon de batxillerat. Els primers han de tenir el títol per poder treballar i els segons han de tenir una nota per poder accedir a la universitat. Per aquesta raó aquests alumnes sí que hauran de tenir nota a la tercera avaluació. El conseller va descartar allargar el curs a l'agost perquè aleshores caldria reprendre les classes a l'octubre o al novembre i afirma que el curs que ve s'ha de començar al setembre.