El coronavirus dispara el nombre de voluntaris gironins de Protecció Civil

El coronavirus ha disparat el nombre de peticions de voluntaris a les associacions de Protecció Civil (AVPC) de les comarques de Girona. El cos ha vist com en els darrers dies molts veïns de les poblacions que compten amb aquest cos s'han acostat a donar un cop de mà. Es tracta d'associacions formades per persones que dediquen desinteressadament el seu temps lliure a fer tasques de reforç als cossos de seguretat o als serveis socials. Entre les tasques, destaquen el repartiment de menjar i de medicaments a persones grans, la distribució de les targetes menjador, o la desinfecció de llocs concrets o de vigilància.

Entre la Bisbal d'Empordà, Girona o Figueres s'han registrat més d'una trentena de peticions per afegir-se al cos. Les AVPC estan actives tot l'any i són especialment útils en espais molt concorreguts i grans esdeveniments. Però, paradoxalment, ha estat durant el confinament que han vist multiplicats els seus serveis.



El cas de la Bisbal

Una de les més actives i importants de la demarcació és a la Bisbal d'Empordà. Actualment té 22 voluntaris que van rotant en funció de la seva disponibilitat. El seu coordinador, Joan Ajenjo, explica que en els darrers dies una quinzena de persones s'han adreçat a l'Ajuntament per ajudar en les tasques que tenen encomanades, com portar aliments o medicaments a gent gran per evitar que hagin de sortir de casa, desinfectar alguns espais o donar suport en tasques de vigilància.

La Paula Mateos és una de les voluntàries que estan al cos bisbalenc. Ella treballa de dilluns a dissabte i el diumenge el dedica al voluntariat. Explica que fa poc que hi col·labora i que va ser la seva parella qui la va animar. Lamenta, però, que moltes vegades els miren «malament» quan passen amb el cotxe i es troben algun grup de persones reunit. Tot i això, la voluntària assegura que els acaben fent cas quan els diuen que no poden estar junts i reconeix que ja no es troben amb situacions com aquesta perquè «tothom ha entès que ens hem de quedar a casa».La Paula comenta que s'emociona quan ha d'anar a portar el dinar o el sopar d'algun avi a casa seva.



Un cos «estrany»

Des de l'AVPC de la Bisbal expliquen que fan una tasca que moltes vegades «no s'acaba d'apreciar» per part de la ciutadania. «Ara ens comencen a conèixer i ens aplaudeixen quan a les vuit del vespre fem sonar les sirenes. Veuen que estem al peu del canó», comenta Mateos. En aquest sentit, el coordinador explica que a vegades se'ls veu com un cos «estrany» i recorda que fan una «feina fonamental». De fet, ell és policia i assegura que el suport que dona l'associació en tasques de vigilància és «molt important, i més ara que estem en estat d'alarma».

Ajenjo recorda que «s'exposen molt» tot i que deixa clar que treballen amb «les màximes mesures de seguretat». Amb tot, el coordinador de l'AVPC de la Bisbal d'Empordà explica que el material per abastir els nous voluntaris és «escàs» i, per això, els limiten les tasques que poden fer. A Girona l'associació té un cert nombre de persones disponibles tot l'any i és l'ajuntament de la ciutat qui coordina els nous voluntaris.