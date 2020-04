Les dades confirmen la tendència a la baixa de morts i nous contagis

El nombre de víctimes mortals i de nous contagis per coronavirus va tornar a ser ahir més baix que en el dia anterior, tant a la Regió Sanitària de Girona com a Catalunya i al conjunt de l'Estat, on la xifra de morts d'ahir és la més baixa de l'última setmana. Així, es manté la tendència a la baixa observada els darrers dies.

Els hospitals gironins van lamentar 10 noves víctimes mortals, que ja sumen un total de 168 defuncions des que va començar la pandèmia. La dada positiva, però, és que l'increment en 24 hores va tornar a ser menor que el dia anterior, ja que dissabte havien mort 13 persones, tres més que durant la jornada d'ahir. També segueixen la mateixa tendència les xifres del nombre de contagis. Ahir es van confirmar 123 casos nous, que eleven el total de positius confirmats pels hospitals de la demarcació a 1.731. Tot i això, el dia anterior s'havien confirmat 158 casos, 35 més que ahir.

De les defuncions d'ahir, dues es van produir a l'hospital d'Olot. Es tracta de dues persones grans amb patologies prèvies. Amb aquestes, ja són 21 les víctimes mortals en aquest centre. A més, hi ha 59 persones ingressades i 58 professionals que han donat positiu. Les dues persones que dissabte es trobaven a l'UCI van ser traslladades, una a l'hospital Josep Trueta de Girona i l'altra a la Clínica Diagonal de Barcelona.

Als centres alt-empordanesos gestionats per la Fundació Salut Empordà els positius ja són 156, 18 dels quals es van diagnosticar ahir. D'aquests, 53 són professionals sanitaris. Durant aquest diumenge no es va produir cap defunció; el total es manté en set.

Al Baix Empordà, van ingressar cinc nous pacients a l'hospital de Palamós amb diagnòstics positius per coronavirus. Així, hi ha 33 persones ingressades en aquest centre i 18 pendents de resultat.

L'hospital de Campdevànol va registrar cinc nous positius per coronavirus durant la jornada d'ahir. No hi va haver, tampoc, cap defunció, així que el total es manté en cinc. Actualment hi ha 29 persones ingressades al centre i set professionals sanitaris afectats pel coronavirus.

Finalment, l'hospital de Blanes va confirmar dos pacients més que han donat positiu i ja té un total de 29 persones ingressades degut a aquesta malaltia. En aquest centre es va produir una nova defunció. A més, hi ha 76 treballadors de l'àmbit sanitari afectats, tot i que són dades conjuntes entre els hospitals de Blanes i de Calella.

A Catalunya ja s'ha arribat a les 2.760 morts per coronavirus en centres sanitaris, amb 123 persones que van perdre la vida durant la jornada d'ahir, segons va informar el Departament de Salut. La xifra és inferior a la dels darrers quatre dies, quan es van comptabilitzar 242, 244, 173 i 129 defuncionsm respectivament, la qual cosa confirma la tendència que s'observa en el conjunt de l'Estat. Hi ha 792 nous positius, i sumen ja un total de 26.824 casos.

Des de l'inici de la pandèmia fins ara hi ha hagut un total de 2.276 persones que han estat ingressades de gravetat –fins dissabte eren 27 menys. Del total de contagiats, 4.144 són professionals sanitaris. El total d'altes fins dissabte és de 10.088.

Pel que fa al conjunt de l'Estat, el total de casos s'enfila als 130.759, dels quals 6.023 es van confirmar ahir. A més, druant la jornada d'ahir van morir 674 persones i el total de víctimes mortals és ja de 12.418. Tot i això, aquestes xifres són menors que les de dissabte, quan es van registrar 7.026 casos nous, 1.003 més que ahir, i 809 morts, 135 més que ahir. Hi ha més de 6.800 persones ingressades a l'UCI, mentre que 38.080 pacients han estat donats d'alta.