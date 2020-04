Un Diumenge de Rams atípic

Una Setmana Santa diferent. El coronavirus també altera les celebracions tradicionals i religioses i deixa un Diumenge de Rams sense la benedicció de la palma, els fillols sense el típic tortell i les famílies sense poder-se reunir per celebrar aquesta data assenyalada.

i cues a les pastisseries ni famílies mudades per anar a beneir la palma, la crisi del coronavirus va tornar a deixar ahir una imatge per al record.

El confinament ha obligat a suspendre tots els actes, i els de Setmana Santa no han estat una excepció. Les esglésies, que el Diumenge de Rams s'omplien de famílies mudades esperant la benedicció, es mostraven buides. Fins i tot el Bisbat ha vist alterada la seva rutina, i tot i que va celebrar la missa de Diumenge de Rams a la Catedral de Girona, ho va fer a porta tancada. Això sí, els qui no se la van voler perdre la van poder seguir en streaming per YouTube.

Una altra de les imatges típiques del Diumenge de Rams eren les cues a les pastisseries, plenes a vessar, per comprar l'esperat tortell de Rams. La tradició mana que els padrins han de regalar-lo als seus fillols en aquesta data. Però amb les restriccions de l'estat d'alarma, es va fer molt difícil, per no dir impossible, que els padrins es poguessin veure amb els fillols i, per tant, les pastisseries esperaven una important baixada en les vendes de tortells. Algunes, fins i tot, no van obrir en un dels diumenges marcats en vermell en el calendari pastisser.

Les que van obrir ho van fer amb una producció de tortells molt menor comparada amb la resta d'anys. Prenent com a referència els encàrrecs rebuts aquests dies, els establiments van fer una previsió de tortells que, en molts casos, va quedar curta. El Forn Montserrat, que té dues botigues a Girona, va produir una tercera part dels tortells que havia fet l'any passat. «Hem venut menys que l'any passat, però ja hi comptàvem» explicava Pere Pujolràs, propietari del forn. Tot i això, van complir les expectatives, i poc després de les 12 del migdia gairebé havien venut els 90 tortells que havien fet. La mateixa situació es va viure a la pastisseria La Vienesa, de Sant Feliu de Guíxols, on al voltant de la 1 del migdia havien esgotat les existències de tortells. «Esperàvem un diumenge de rams magre, però ens ha sorprès ja que ens han faltat tortells», explicava el propietari i pastisser de l'establiment, Toni Viñas. En aquesta pastisseria van produir tan sols la meitat dels tortells que havien fet l'any passat.

El coronavirus no només va reduir les cues i les vendes de tortells, sinó també les mides. A les pastisseries es feia complicat trobar-ne per a més de 6 persones, i ja no parlem si buscaves un tortell per a més comensals. «Les famílies no es poden reunir totes, falten els avis i els padrins», relatava Anna Tornés, copropietària de la pastisseria Tornés de Girona, i per aquest motiu el tortell estrella va ser el més petit, per a 3-4 persones.

Tot i l'estat d'alarma i l'alteració que ha suposat en les rutines diàries, la gent intenta que els dies siguin el més semblant possible al que estaven acostumats. Per això ahir encara hi havia gent que va sortir a comprar el tortell. Anna Tornés explicava que ha notat que les persones intenten que els nens pateixin el mínim possible aquest confinament «comprant-los els ous de pasqua o el tortell, encara que no siguin els padrins».