La Generalitat permet anar als horts particulars per collir aliments

El Govern permet des d'ahir anar als horts particulars per collir aliments «necessaris per a la subsistència». Protecció Civil ha informat que s'ha modificat la restricció que s'aplicava als horts d'autoabastiment situats fora del domicili habitual. Els altres dos supòsits que també estan acceptats a partir d'ara són anar a l'hort particular per cuidar animals o si es tracta d'una activitat econòmica. Els desplaçaments a l'hort han de ser «individuals» i complint la normativa «d'higiene i distanciament social». Queden exclosos, però, els horts que pugui haver-hi a les segones residències.